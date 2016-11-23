"Безвіз" та асоціація Україна-ЄС: в АП кажуть, що завтрашній саміт у Брюсселі буде стратегічним і нестандартним

15:29, 23 листопада 2016
Політика
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Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що завтрашній саміт Україна-ЄС у Брюсселі буде нестандартним і стратегічним.

На переконання Єлісєєва, 18-й саміт Україна-ЄС буде нестандартним і стратегічним / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

На переконання Єлісєєва, 18-й саміт Україна-ЄС буде нестандартним і стратегічним. «Стратегічним саміт буде з точки зору, що ми маємо ухвалити стратегічне рішення щодо Угоди про асоціацію», - пояснив він і додав, що також буде обговорене питання надання Україні безвізового режиму з боку Євросоюзу.

«Дуже важливо сконцентруватися на конкретних речах. Порядок денний саміту досить насичений, він включає питання реформ в Україні, у тому числі імплементацію Угоди про асоціацію, в тому числі у рамках зони вільної торгівлі. Будуть обговорюватися ситуація в Україні, у ЄС, буде обговорюватись питання регіональної безпеки, в цьому плані ми обговоримо Мінські домовленості, ситуацію в Молдові та Грузії», - повідомив Єлісєєв.

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«Щодо конкретних результатів, то планується підписання меморандуму між Україною та ЄС про стратегічне партнерство в енергетичній сфері. Під час саміту відбудеться досить відвертий діалог з енергетичної проблематики, ми порушимо питання газопроводу Opal та проект Північного потоку-2», - сказав він.

За словами Єлісєєва, також у рамках саміту планується підписання окремої угоди щодо надання допомоги Україні в реалізації антикорупційних заходів (йдеться про 15 млн євро). Також буде підписана угода про надання Україні допомоги у сфері адміністративної угоди (йдеться про надання 104 млн євро). Крім того, очікується підписання операційної угоди про обмін інформацією між Україною та Європолом.

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