Янукович в Москві: знову без родзинки

У благословенні для київського «Динамо» часи існувала практика: грати на перемогу вдома, а на виїзді можна задовольнятися і нічиєю. Один з VIP-уболівальників донецького «Шахтаря» виступив у Москві і спробував звідти забити більше голів у ворота суперників, але не продемонстрував політичної гри високого класу.

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович побував у Москві, де дістав можливість виступити з трибуни Х з`їзду партії «Єдина Росія». З силою, що монополізувала політичний вплив, регіонали співпрацюють вже давно, і Віктор Федорович вирішив скористатися моментом, щоб голосно нагадати про себе. На жаль, на українській землі його однопартійцям поки не вдається зробити що-небудь виразне, окрім демонстрації неприкритого прагнення якнайскоріше, у будь-який спосіб повернутися у владу.

Жодною мірою не намагаючись оскаржувати необхідність розвитку добросусідських відносин між Україною і Росією, відзначу, що слова головного опозиціонера (на цей статус Віктор Янукович претендує в проміжках між перебуванням у статусі прем`єра) мало сприяють зміцненню довіри між двома країнами. Поїхати до Москви, щоб з високої трибуни покопати діючу владу – далеко не ноу-хау головного регіонала, його попередникам в цьому питанні ім`я легіон. До того ж кумедно було слухати міркування Януковича про кращу підготовленість Росії до кризи, коли в тамтешніх ЗМІ існує негласна заборона на комутацію понять «криза» і «Росія». Та й застосувати на практиці тези про можливу допомогу Україні з боку Росії, так само як і пропозицію погоджувати зусилля наших країн у боротьбі з кризою, буде непросто. І якщо Віктор Янукович в такі моменти згадує про Єдиний економічний простір, то не зайве буде нагадати, що Росія послідовно відмовляється ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі з Україною.

Склалося враження, що Янукович вирішив одним махом відіграти у Юлії Тимошенко значний гандикап. Лідер БЮТ, як відомо, з недавніх пір користується прихильністю російського керівництва. Віктор Федорович спробував піти далі, відзначивши, що Партія регіонів і «Єдина Росія» виступлять в ролі гарантів російсько-українських відносин. Нагадав головний регіонал і про власну зовнішньополітичну винятковість (Янукович - один з небагатьох у світових масштабах політиків, які висловилися за визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії). Екс-прем`єр вважає, що участь України в південноосетинському конфлікті зашкодила російсько-українським відносинам. Залишилося розмістити на персональному сервері Віктора Федоровича скандально відомий фільм «08.08.08. Мистецтво зради» - і золотий ключик допомоги Росії в ході президентської кампанії можна вважати у його кишені.

Не забув Віктор Янукович потішити своїх слухачів «гаряченьким»: за його словами, в парламенті йдуть переговори не тільки про визначення кандидатури нового голови Верховної Ради, але і консультації щодо звільнення Юлії Тимошенко і створення нової коаліції. “Свежо предание”, як то кажуть. Регіонали в питанні створення коаліції не демонструють необхідної для досягнення домовленостей гнучкості, і напади їх взаєморозуміння з БЮТ були нетривалими. Найбільші парламентські фракції вважали за краще тиснути опонентів кількістю, а не умінням. Отже Віктор Федорович уміло видає бажане за дійсне, адже його однопартійці не приховують, що дострокові парламентські вибори для регіоналів - прийнятніший сценарій.

Сьогодні вже не секрет, що ситуативний тандем Ющенко – Янукович направлений проти Юлії Тимошенко. Ось тільки ідеологічні і практичні відмінності між Віктором Андрійовичем і Віктором Федоровичем дуже заважають його ефективній роботі. Та і Юлія Володимирівна безумовно не прагне стати жертовним ягням: фракція НУ-НС вже давно перебуває в стані напіврозпаду, а регіонали поки сиплються по одному, що ускладнює прогнозування темпів розпаду найчисленнішої фракції Верховної Ради. Публічні заяви Януковича в Москві торпедували можливість альянсу з Ющенком не гірше, ніж це зробили б супротивники Віктора Федоровича.

Куди неприємнішими для Януковича виявилися інші повідомлення, що стали фоном для його візиту до Москви. Російський президент Дмитро Медведєв доручив главі правління «Газпрому» Олексію Міллеру стягнути з України борг за поставлений газ у розмірі 2,4 мільярдів доларів. В умовах фінансової кризи – ситуація вкрай неприємна, посилена запущеною фінансовою недугою НАК «Нафтогаз України». Але це ще півбіди, куди цікавішим є припущення Міллера, що з наступного року газ для України може коштувати близько 400 доларів за тисячу кубометрів. Логіка «Газпрому» зрозуміла: енергетична монополія хоче притиснути конкурентів і по можливості скуповувати активи дешево. Навіть цікаво подивитися, що зможе довести спонсорам Партії регіонів високу ефективність московського візиту Януковича, якщо «блакитне золото» подорожчає в 2,5 раза.

Цікавий збіг: 6 років тому, 21 листопада 2002 року, Янукович був призначений прем`єр-міністром, почавши масштабну кар`єру політика національного масштабу. Нарощування рейтингу Януковича трохи схоже на відгодовування бройлера. Ні випробування владою, ні драматичні президентські вибори, ні перебування в опозиції не навчили Віктора Федоровича неординарним політичним рішенням. У своїй політичній діяльності він віддає перевагу шаблонним рішенням і легко прогнозованим крокам, покладаючись на власну здатність продавити необхідний результат. Це дає підстави вважати, що час Януковича не пішов, він просто не настане з об`єктивних причин.

Євген Магда