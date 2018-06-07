Газ по 400 доларів: відповідь на Голодомор чи скрута в Газпромі?

Учора на всіх російських телеканалах чи не головним сюжетом показали зустріч російського президента Дмитра Медведєва і глави Газпрому Олексія Міллера,під час якої глава держави російської просив главу Газпрому стягнути борг з України, нехай навіть у примусовому порядку. Оскільки драма газового конфлікту розгорталася практично одночасно з обміном "люб`язностями" обох президентів з приводу наших заходів, пов`язаних з Голодомором, ми вирішили поцікавитися, чи не є задекларована Міллером ціна (400 доларів за тисячу кубічних метрів) відповіддю Кремля на наші історичні пошуки? А заодно поцікавитися, 400 доларів - чи не задорого це в умовах падіння цін на нафту? Чи по-сусідськи це?

Ці запитання ми поставили російському і українському експертам.

Євген Мінченко, директор Інституту Міжнародної експертизи, віце-президент Російської Асоціації зі зв`язків з громадськістю (РАСО): 400 ДОЛАРІВ - НЕ ПО-СУСІДСЬКИ? АЛЕ Ж І ВИСЛОВЛЮВАННЯ ЮЩЕНКА НЕ ПОРАДУВАЛО... Останні заяви Газпрому ніяк не пов`язані з роковинами подій 30-х років. І це не означає, що Газпрому терміново знадобилися гроші. Як відомо, що Володимир Путін і Юлія Тимошенко підписали меморандум, в якому були зафіксовані зобов`язання української сторони до 1 листопада погасити сукупну заборгованість перед кількома дочірніми компаніями «Газпрому». Ці зобов`язання урядом України не були виконані. Немає навіть прогресу щодо їх виконання. Насправді, Росія чекала достатньо довго. 1 листопада Україні не погасила борги, проте з нею продовжували в якомусь кулуарному режимі вести переговори. Більш того, їй йшли на поступки. Хочете прямих постачань? Немає питань. Поступовий перехід на європейські ціни? Ми розуміємо, давайте переходити поступово. Але з українського боку не видно бажання виконати узяті зобов`язання. Причому Газпром пропонує: грошей немає, у вас складна ситуація... Ну, давайте ми дамо передоплату за транзит, і ви розплатитеся з цих грошей. І ми можемо спокійно переходити на прямі угоди з чистого аркуша. Розмовляти можна скільки завгодно, але потрібні дії. Позиція Росії проста: якщо українська сторона не виконує меморандум, підписаний двома прем`єр-міністрами, то тоді й у Росії немає підстав зберігати ті поступки, які були зроблені Україні, маю на увазі обіцянки про поступовий перехід на європейські ціни на газ.

Що стосується того, чи не дорого 400 доларів за газ? У формулі ціни на газ нафта - тільки одна з складових. А вона перераховується з лагом в дев`ять місяців. Тобто, якщо договір підписується в грудні, то орієнтуватися треба на березневі ціни на нафту. Судячи з усього, ціна на газ скоро буде відірвана від ціни на нафту. І на недавньому київському ж форумі безпеки, організованому Яценюком і Пінчуком, всі експерти говорили, що падіння ціни на нафту - це тимчасова ситуація і що вже найближчим часом ціна на нафту повернеться до позначки 100 доларів за барель.

Ну, а що стосується того, що 400 доларів - це не по-сусідськи. Тож мене не порадувало різке висловлювання Віктора Ющенка на адресу Дмитра Медведєва. Воно таке більшовицьке. А я принциповий противник більшовизму. Або ось Чорноморський флот. Реально потрібно говорити про виведення флоту... 2013-2014 рік, цього цілком достатньо, щоб флот вивести. У мене складається враження, що йде розпалювання напруженості з українського боку. Тому що, якщо ви звернули увагу, в Росії зроблені деякі зусилля, щоб найбільш одіозних спікерів по Україні відсунути убік. І тональність російського експертного співтовариства і російського політичного класу щодоУкраїни стала помірнішою.

Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру «Номос»: ПЕДАЛЮЄТЕ ТЕМУ ГОЛОДОМОРУ - ОТРИМАЙТЕ НОВІ ЦІНИ НА ГАЗ Ніякої економіки в цьому питанні немає. Нещодавно була зустріч двох прем`єрів і питання боргу не стояло, а борги в 2,4 мільярда за декілька днів не з`являються. Російський президент хай адресує газові борги кантону Цуг в Швейцарії, тому що державна компанія України «Нафтогаз» не має прямого відношення до Газпрому. Отже, у нас борги виникнути не могли. Вони виникли в тому ланцюжку, які ініційовані і створені Газпромом, тобто в Росукренерго з реєстрацією в кантоні Цуг. А що стосується сьогоднішніх заяв Росії, то це істерична реакція на те, що відбуватиметься на грудневій зустрічі міністрів країн НАТО. Росія відпрацьовує придуманий раніше метод боргової схеми, намагаючись в черговий раз попередити Україну: не варто робити кроків у бік НАТО. Ну і друге, це реакція Росія на активність України в питанні міжнародного визнання Голодомору актом геноциду. Тут у Росії аргументаційна база слабка, і вони дають нам "почувствовать". Педалюєте тему Голодомору - одержіть нові ціни на газ. Природно, що ціна в 400 доларів - це один з методів ведення психологічних операцій. Що теж не раз відпрацьовувалося Газпромом. Отже, все, що відбувається в Росії, треба розглядати як істеричну реакцію. Хоча, поза сумнівом, що Росія хоче використовувати політичну нестабільність в Україні для своїх цілей. Запахло зміною уряду, і Росія намагається показати, що потрібно ставити прем`єра, лояльного до Москви.

Що стосується нової ціни. Загинати ціну в 400 доларів, це, хоч як парадоксально, гірше для Газпрому. Тому що питання ціни центральноазійського газу для Москви не вирішене. І Центральна Азія може заявити: якщо ви (Москва) виставляєте Україні ціну в 400 доларів, то, значить, ви у нас (Центральній Азії) можете купити газ по 350 доларів. А в нинішній складній для Газпрому ситуації це означатиме ще більше розбухання витратної частини в корпоративному бюджеті. Що і без того погіршує економіку Газпрому в цілому, адже помітно, як падає Газпром упродовж останніх років.

Так, що все, що відбувається - це психологічна операція російської сторони з використанням газового важеля.

Опитувала Маша Міщенко