У МВС пообіцяли "докласти всіх зусиль" задля доставки екс-беркутівців на суд 28 листопада

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

Говорячи про засідання 28 листопада, Шкіряк зауважив, що "як сказав уже сьогодні міністр внутрішніх справ, Національна поліція зробить все від неї належне, щоб доставити підозрюваних у злочинах проти Майдану до суду, як тільки для цього буде можливість. Не потрібно довкола цього робити якісь конспірологічні умовиводи", - сказав Шкіряк.

Крім того, радник міністра висловив думку, що екс-президент України Віктор Янукович має допитуватися у справі про вбивства активістів Революції Гідності як підозрюваний.

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"І сьогоднішній відеодопит - це така свідома провокація з боку російської сторони, яку запустили адвокати "беркутівців", - сказав Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року суд у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, вирішив допитати в режимі відеозв'язку Януковича як свідка у цій справі.

Сьогодні Янукович у Ростовському суді вийшов на відеозв'язок із Святошинським райсудом, проте активісти заблокували виїзд з Лук'янівського СІЗО, і обвинувачуваних не змогли доправити до суду.

Судове засідання було перенесено на 28 листопада на 13.00 за київським часом.

Янукович заявив про готовність з'явитися на допит у режимі відеозв'язку 28 листопада.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронні органи забезпечать доставку п‘яти підсудних колишніх «беркутівців» в Святошинський райсуд на відеодопит Януковича, у разі технічної можливості, але не вступатимуть у силовий конфлікт з активістами біля СІЗО.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Сергія Зінченка та Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднані в одне.