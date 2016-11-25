Янукович пообіцяв вийти на зв'язок 28 листопада
Колишній президент України Віктор Янукович пообіцяв вийти на зв'язок на наступному засіданні 28 листопада.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відеовключення з Ростовського обласного суду Російської Федерації після рішення суду про перенесення засідання.
"Шановні судді, я хотів би, перш за все попросити вас, щоб ви використали, я звертаюсь до Святошинського суду і до вас, ваша честь, всі можливості українського законодавства і до понеділка ми зрозуміли, хто з цих злочинців, які заблокували роботу сьогоднішнього суду, щоб встановити істину по цій справі, заблокували роботу суду. Це кримінальна відповідальність тих людей, хто це зробив… Безумовно, я вже сказав, що я зацікавлений, це моє особисте рішення, зацікавлений у встановленні істини і я обов'язково буду (на засіданні 28 листопада 2016 року – ред.).", - заявив він, відповідаючи на запитання, чи з’явиться на допит 28 листопада.
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Нагадаємо, сьогодніщній відеодопит Януковича було зірвано через те, що п’ятьох підозрюваних екс-«беркутівців» не змогли доставити до суду після того, як СІЗО заблоковали активісти.
Як повідомляв УНІАН, у травні цього року суд у справі проти п’ятьох екс-«беркутівців», обвинувачених у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, вирішив допитати у режимі відеозв'язку Януковича як свідка у цій справі.