Янукович пообіцяв вийти на зв'язок 28 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відеовключення з Ростовського обласного суду Російської Федерації після рішення суду про перенесення засідання.

"Шановні судді, я хотів би, перш за все попросити вас, щоб ви використали, я звертаюсь до Святошинського суду і до вас, ваша честь, всі можливості українського законодавства і до понеділка ми зрозуміли, хто з цих злочинців, які заблокували роботу сьогоднішнього суду, щоб встановити істину по цій справі, заблокували роботу суду. Це кримінальна відповідальність тих людей, хто це зробив… Безумовно, я вже сказав, що я зацікавлений, це моє особисте рішення, зацікавлений у встановленні істини і я обов'язково буду (на засіданні 28 листопада 2016 року – ред.).", - заявив він, відповідаючи на запитання, чи з’явиться на допит 28 листопада.

Читайте такожМВС не буде втручатися в блокаду Лук'янівського СІЗО, через яку зірвався відеодопит Януковича

Нагадаємо, сьогодніщній відеодопит Януковича було зірвано через те, що п’ятьох підозрюваних екс-«беркутівців» не змогли доставити до суду після того, як СІЗО заблоковали активісти.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року суд у справі проти п’ятьох екс-«беркутівців», обвинувачених у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, вирішив допитати у режимі відеозв'язку Януковича як свідка у цій справі.