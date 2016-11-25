Відеодопит Януковича зірвано: засідання суду перенесено на 28 листопада

Суд прийняв рішення про перенесення допиту екс-президента України Віктора Януковича у справі розстрілу активістів Євромайдану.

Так, вирішено провести повторний відео допит Януковича 28 листопада о 13:00 (14:00 за московським часом).

Читайте такожЯнукович пообіцяв вийти на зв'язок 28 листопадаПри цьому сам Янукович наполягав на проведенні відеодопиту саме сьогодні.

Я, безумовно, добре розумію, що затягування мого допиту це рішення навмисне. Навмисне тих людей, які сьогодні не хочуть встановити істину. Тому я просив би Вас, ваша честь, при будь якій можливості сьогодні провести це засідання. Це дуже важливе. Ми зробили все, що необхідно разом з моїми помічниками за допомогою ростовського суду, щоб був якісний зв'язок. І нас попереджували, що готуються провокації. І тому суд має врахувати, що це також порушення закону, і ті, хто порушує ці закони, і перешкоджає засіданню суду, повинні бути покарані», - заявив Янукович.

Читайте такожПерший виступ Януковича на суді: екс-президент заговорив українською

Захисники потерпілих у справі проти п’ятьох екс-«беркутівців» та прокурори виступали проти проведення засідання Святошинського райсуду Києві без обвинувачених, яких не доставили до суду.

Адже декілька десятків людей блокували виїзд екс-«беркутівців» із Лук’янівського СІЗО до Святошинського суду.

Учасники акції заявляли, що хвилюються, що Янукович може сказати, що екс-«беркутівці», яких підозрюють у вбивствах на Майдані, не винні.