У Франції повідомляють про зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" 29 листопада

Про це повідомляють у французькому зовнішньополітичному відомстві, пише Радіо Свобода.

«Зустріч 29 листопада дозволить нам перевірити, що з часу жовтневої зустрічі у Берліні було зроблене, а що – ні», – заявив 25 листопада речник МЗС Франції Александр Жоржіні.

Читайте такожЛавров заявив, що візьме участь у зустрічі глав МЗС країн "нормандського формату" в Мінську

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада президент України Петро Порошенко і канцлер ФРН Ангела Меркель домовилися про проведення наприкінці листопада зустрічі керівників МЗС країн «нормандської четвірки».

Міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і Франції Жан-Марк Еро запропонували провести наступну зустріч у "нормандському форматі" в Мінську.

Глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що зустріч глав МЗС у "нормандському форматі" для обговорення "дорожньої карти" щодо реалізації Мінських домовленостей може відбутися 29 листопада.