Порошенко та Меркель домовились про зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" наприкінці листопада

Про це йшлося у їхній телефонній розмові, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, зазначається, Порошенко обговорив з Меркель стан виконання Мінських домовленостей. Сторони відзначили погіршення безпекової ситуації в регіоні. У цьому зв’язку наголошувалось на важливості дотримання російськими бойовиками режиму припинення вогню на Донбасі.

Співрозмовники також обговорили підготовку проекту «дорожньої карти» імплементації Мінських домовленостей, відповідно до результатів Берлінського саміту «нормандського формату». Домовлено про проведення наприкінці листопада зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки», підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі та французькі пропозиції щодо основних критеріїв «дорожньої карти» виконання Мінських угод.