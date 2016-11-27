"Та ну вас всіх": Матіос відмовився пояснити походження свої статків (відео)

Анатолій Матіос, який претендує на крісло директора Державного бюро розслідувань, відмовився пояснити, звідки у нього задеклароване майно і намагався втекти від журналістів. Про це йдеться у сюжеті «Громадського».

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На запитання кореспондента, який бізнес приносить йому гроші, Матіос обурився: «Я не буду вам нічого пояснювати, читайте декларацію... Та ну вас всіх. Я нікуди не вкладаю ніякі гроші».

На питання, яким бізнесом займається його дружина, головний військовий прокурор відрубав: «Поцікавтеся в неї»

Також Матіос каже, що чотири дорогі годинники (Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet і Rolex - УНІАН), які він вказав у декларації, йому подарувала дружина.

Щодо перспективи очолити Державне бюро розслідувань, Матіос повідомив, що здав усі необхідні тести, проте не захотів пояснити свої слова про «домовленості двох фракцій».

Як відомо, раніше Матіос говорив, що «буде чи не буде головою ДБР, якщо дві політичні фракції знайдуть порозуміння між собою», проте на пряме питання журналістів, чи знає він про якісь політичні домовленості, військовий прокурор відповів, що це «якесь незрозуміле трактування» .

Нагадаємо, у серпні Анатолій Матіос заявив, що має намір піти у відставку у вересні. Тоді він розповів, що планує зайнятися іншою роботою, проте не уточнив, якою саме. Як відомо, Анатолій Матіос є кандидатом на посаду глави Держбюро розслідувань, яке перебуває у процесі створення, - відповідні документи військовий прокурор подав у середині червня.