Українська сторона у Мінську наполягала на звільненні заручників до Різдва – Геращенко

Українська сторона на зустрічі у мінську, 29 листопада, наполягала на звільненні заручників до Різдва. Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат, віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Таку пропозицію, згідно з повідомленням Геращенко, підтримали очільники МЗС Франції та Німеччини.

"Українська сторона наполягає, аби до Різдва, до нового 2017 року відбулося звільнення всіх заручників! Потрібно негайно розблокувати процес звільнення заручників, це підтримують Німеччина і Франція. Але ж звільнення, дата звільнення повністю залежить від РФ, представник якої знову не дає конкретні відповіді і не готовий до рішень в ключовому гуманітарному питанні", - написала вона.

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При цьому вона підкреслила, що Україна запропонувала дати доручення гуманітарній групі тристоронньої контактної групи до нового 2017 року знайти компроміс у цьому питанні.

"Україна звернулася до нормандського формату з пропозицією дати доручення гуманітарній групі до цього Різдва, до нового 2017 року знайти компроміс, ухвалити на найближчому засіданні рішення по даті і звільнити заручників. Ми надали кілька конкретних пропозицій щодо звільнення", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, в Мінську відбувалася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ. На ній обговорювалися питання безпеки та гуманітарні питання.