Клімкін звинуватив Росію у невиконанні "Мінська"

Про це міністр написав у Twitter.

"Росія і далі не виконує Мінськ та порушує міжнародне право. Тільки за останній місяць по позиціях ЗСУ було випущено 132 тонни боєприпасів", - заявив міністр.

Росія і далі не виконує Мінськ та порушує міжнародне право. Тільки за останній місяць по позиціях ЗСУ було випущено 132 тонни боєприпасів. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 листопада 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Мінську проходить зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ Клімкіна, Франк-Вальтера Штайнмаєра, Жан-Марка Еро та Сергія Лаврова.

Керівники МЗС країн "нормандської четвірки" на зустрічі почали обговорювати безпекові та гуманітарні питання.