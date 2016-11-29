Клімкін звинуватив Росію у невиконанні "Мінська"

18:50, 29 листопада 2016
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вкотре звинуватив Російську Федерацію у невиконанні Мінських домовленостей.

Клімкін: / Фото УНІАН

Про це міністр написав у Twitter.

"Росія і далі не виконує Мінськ та порушує міжнародне право. Тільки за останній місяць по позиціях ЗСУ було випущено 132 тонни боєприпасів", - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Мінську проходить зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ Клімкіна, Франк-Вальтера Штайнмаєра, Жан-Марка Еро та Сергія Лаврова.

Керівники МЗС країн "нормандської четвірки" на зустрічі почали обговорювати безпекові та гуманітарні питання.

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