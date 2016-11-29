Клімкін звинуватив Росію у невиконанні "Мінська"
18:50, 29 листопада 2016Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вкотре звинуватив Російську Федерацію у невиконанні Мінських домовленостей.
Клімкін: Росія і далі не виконує Мінськ та порушує міжнародне право / Фото УНІАН
Про це міністр написав у Twitter.
"Росія і далі не виконує Мінськ та порушує міжнародне право. Тільки за останній місяць по позиціях ЗСУ було випущено 132 тонни боєприпасів", - заявив міністр.
Росія і далі не виконує Мінськ та порушує міжнародне право. Тільки за останній місяць по позиціях ЗСУ було випущено 132 тонни боєприпасів.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 листопада 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Мінську проходить зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ Клімкіна, Франк-Вальтера Штайнмаєра, Жан-Марка Еро та Сергія Лаврова.
Керівники МЗС країн "нормандської четвірки" на зустрічі почали обговорювати безпекові та гуманітарні питання.
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