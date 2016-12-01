Луценко назвав "піар-захистом" заяву Онищенка про передачу документів спецслужбам США

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів заявив генпрокурор Юрій Луценко.

«Чи передавав Онищенко якісь документи американським спецслужбам, мені взагалі невідомо. Не думаю... ні нам невідомо про будь-які документальні підтвердження заяв Онищенка, ні нам невідомо про передачу документальних підтверджень до будь-яких спецслужб, з якими ми співпрацюємо (з російською ми не співпрацюємо). Тому я зараз це розглядаю як звичайний піар-захист людини, яка розшукується за скоєння злочинів», - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Онищенко заявив виданню «Українська правда», що передав компромат на президента України Петра Порошенка спецслужбам США.

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***У червні Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України.

НАБУ двічі викликало його на допит як підозрюваного, проте він жодного разу не з’явився.

9 серпня Солом’янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.