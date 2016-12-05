Україна потрапила в число країн, де не розслідуються "панамські папери"

Про це з посиланням на доповідь Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) пише DT.ua.

"Деякі країни взагалі прибрали реформу (щодо офшорів, - ред.) "в стіл". Сім із 10 держав, у яких діючі або колишні лідери засвітилися в панамському архіві, продовжують мовчати або відмовляються відкривати розслідування, включаючи Саудівську Аравію, Катар і Україну, де парламент відхилив пропозицію про створення комісії з розслідування", - йдеться в повідомленні.

До політичних наслідків публікація "панамського досьє" привела в Ісландії, Вірменії, Іспанії, Австрії та Уругваї. Так, після "Панамського архіву" у відставку подали міністри, керівники державних банків або інші вищі чиновники. Крім того, публікація цього досьє дозволила повернути або заарештувати близько 110 млн доларів корупційних коштів - майже 90 млн доларів з них було заарештовано в Колумбії, 20 млн. доларів - у Мексиці.

Також по всьому світу закрилися дев'ять офісів компанії Mossack Fonseca, її оштрафували майже на 500 тисяч доларів.

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На початку квітня Центр по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP), Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), а також сайти світових ЗМІ опублікували великий матеріал, в якому йдеться про числені офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, політиками і відомими спортсменами. На початку травня "панамське досьє" поповнилося новою значною порцією інформації.