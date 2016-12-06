В НАБУ зацікавились "плівками Онищенка" із компроматом на Порошенка

У НАБУ взялися за перевірку інформації про нібито «компромат» скандального нардепа Олександра Онищенка на президента Петра Порошенка. Про це повідомили у прес-службі НАБУ, передає «УП».

"Оприлюднена у ЗМІ інформація народного депутата Олександра Онищенка щодо так званої купівлі-продажу голосів парламентарів під час голосування у Верховній Раді наразі вивчається Національним антикорупційним бюро України", - зазначили у НАБУ.

Читайте такожУ Держдепі США поки не підтвердили передачу Онищенком компромату на Порошенка

В той же час, у НАБУ підкреслили, що наразі не можуть порушити за фактом таких гучних заяв Онищенка кримінальну справу.

"Наголошуємо, будь-які гучні заяви, які не підкріплені фактами, не можуть бути підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру державних розслідувань", - підкреслили в НАБУ.

Агентство також зазначило, що закликає Онищенка уточнити, кому, коли та за яких обставин пропонувалися гроші.

"А також за наявності надати документальні підтвердження своїх слів щодо підкупів депутатів окремими державними службовцями для того, щоб мати можливість прийняти рішення щодо подальших процесуальних дій", - наголосили в НАБУ.

Водночас у НАБУ не відповіли на питання про те, що Онищенко нібито пропонував їм передати підтвердження його заяв.

Нагадаємо, Онищенко заявив, що передав спецслужбам США «компромат» на Порошенка. Депутат стверджує, що він протягом року записував свої розмови з президентом України на ручний годинник з диктофоном.