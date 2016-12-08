Грузія може отримати "безвіз" раніше, ніж Україна – журналіст

Про це написав кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

"Тріалог стосовно візової лібералізації для Грузії ймовірно відбудеться у середу. Він буде перший і останній. А тріалог щодо України тільки тоді, коли механізм призупинення безвізу буде формально прийнято - на початку наступного року", - написав він.

visa lib trialogue for #Georgia likely on Wed. will be 1st & last one. #Ukraine trialogue when susp mech formally adopted = early nxt year — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 8 декабря 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Комітет постійних представників (COREPER) від імені Ради ЄС підтримав погоджений з Європейським парламентом компромісний текст про норму щодо перегляду механізму призупинення, який може бути застосований до усіх чинних угод з візової лібералізації. Угоду було досягнуто між Радою ЄС, Європейським парламентом і Європейською комісією того самого дня.

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20 квітня Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року. В ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій щодо візової лібералізації. Європейський Союз на рівні Комітету постійних представників країн - членів ЄС (COREPER) схвалив позицію Ради ЄС на переговори щодо безвізового режиму для України, погодившись з пропозицією Європейської комісії надати такий режим.

Раніше президент Порошенко висловив сподівання, що Україна отримає рішення про скасування віз до саміту Україна-ЄС 24 листопада. У той же час у ЄС заявили, що введення безвізового режиму між ЄС і Україною можливо після затвердження в Євросоюзі механізму його зупинення.