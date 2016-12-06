Єврокомісар Хан: в ЄС "грають у хованки", щоб не надавати "безвіз" Україні

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Якщо ми зараз не можемо виконувати наші обіцянки, то у майбутньому втратимо не тільки довіру, але і політичні важелі. Ось чому я закликаю всіх, включаючи членів Європарламенту, знайти рішення по Європейській раді. Я маю на увазі деякі країни-члени ЄС, які ховаються за механізмом призупинення дії безвізового режиму, хоча думають про те, щоб не вводити візову лібералізацію", - заявив Хан.

Як повідомляв УНІАН, раніше на сайті Європарламенту орієнтовною датою розгляду прийняття в першому читанні механізму реагування на міграційні виклики в ЄС було визначено 18 січня 2017 року. Мова йде про введення процедури зупинення безвізових режимів з третіми країнами, громадяни яких звільнені від візових вимог.

У той же час, як повідомило УНІАН джерело в дипломатичних колах, механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму Європейського Союзу з третіми країнами буде розглянуто 7 грудня на рівні послів ЄС. Засідання тристоронньої групи (Європарламент, Європейська рада і Словаччина, яка головує в ЄС у другому півріччі 2016 року), яке відбулося 29 листопада в Брюсселі, завершився без конкретних результатів.

24 листопада президент Єврокомісії Юнкер заявив, що вважає можливим прийняти рішення про запровадження Євросоюзом безвізового режиму для України до кінця року. Також він звернув увагу, що, очевидно, Раді ЄС та Європарламенту необхідно досягти угоди щодо чітких шляхів і коштів при введенні механізму припинення візових режимів з третіми країнами.

Перед самітом Україна-ЄС 24 листопада президент Європарламенту Мартін Шульц зазначив, що безвізовий режим для України залежить від здатності країн-членів ЄС домовитися щодо механізму призупинення дії Шенгенської угоди з третіми країнами. За його словами, зауваження до механізму призупинення мають не тільки Франція, але і Бельгія, Німеччина, Італія та інші країни. Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що безвізовий режим для українців з боку ЄС запрацює відразу після узгодження механізму його зупинення.