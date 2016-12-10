Луценко розповів про шокуючі умови життя в колонії на Житомирщині, проти керівництва відкрито справу

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав у Facebook.

«В день захисту прав людини без попередження відвідав Райківську колонію на Житомирщині. Жах. 500 засуджених. В лазні нема води. Їду готують прямо в цеху, де рубають дрова. В штрафному ізоляторі нема скла у вікнах, теж нема води. В медпункті майже нема ліків. Вартість дня в кімнаті побачень - 700 грн. Доступ до телефонного зв'язку не організований. Держкар'єр, який має заробляти для покращення умов, - під контролем ТОВ з депутатським дахом», - написав Луценко.

Він додав, що вже порушено кримінальне провадження проти керівництва закладу.

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Як повідомляв УНІАН, Луценко сьогодні без попередження відвідав з інспекційною перевіркою Райківську колонію на Житомирщині.

У ГПУ повідомили, що в ході перевірки було встановлено «низку порушень вимог кримінально-виконавчого законодавства щодо режимних вимог, охорони праці, матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення, застосування заохочувальних норм закону тощо. Зокрема, виявлено факти застосування до в’язнів заходів дисциплінарного впливу, які не відповідають тяжкості і характеру проступку».

Після відвідування закладу Луценко заявив, що вимагатиме звільнення начальника колонії.