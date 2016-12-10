"Одна з найгірших": Луценко після перевірки колонії на Житомирщині хоче звільнення начальника

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

За даними відомства, в ході перевірки встановлено «низку порушень вимог кримінально-виконавчого законодавства щодо режимних вимог, охорони праці, матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення, застосування заохочувальних норм закону тощо. Зокрема, виявлено факти застосування до в’язнів заходів дисциплінарного впливу, які не відповідають тяжкості і характеру проступку».

Також з’ясовано, що «адміністрацією виправної установи не забезпечено обов’язкового медичного огляду в’язнів та персоналу, задіяного на харчоблоках, лікувально-профілактичних, інших роботах. Засуджені позбавлені можливості доступу до питної води, подачу якої належним чином до установи не налагоджено».

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Крім того, як підкреслили в ГПУ, засуджені позбавлені можливості купувати продукти харчування та предмети першої необхідності. Асортимент товару в крамниці є вкрай незадовільним.

За даними Генпрокуратури, відсутність належного контролю за засудженими призвело до вчинення ними злісних порушень режиму утримання та злочинів, яких у цьому році скоєно вже три, один з яких є особливо тяжким – умисне вбивство.

«Начальник колонії не мав права допустити такого стану. Це одна з найгірших (колоній – ред.), що я бачив. Я думаю, що ми будемо не клопотати, а вимагати звільнення начальника по статті», - заявив Луценко під час перевірки.

За його словами, вказані порушення стали можливими унаслідок неналежного виконання службовими особами зазначеної виправної колонії своїх посадових обов’язків.

Крім того, як зазначається в повідомленні, під час перевірки генеральний прокурор провів своєрідний прийом засуджених, які відбувають покарання у зазначеній колонії.

Як повідомляв УНІАН, Луценко зранку 10 грудня прибув без попередження з інспекційною перевіркою до Райківської колонії на Житомирщині.