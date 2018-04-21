КПУ і СПУ за проект Азарова не голосуватимуть?

Бюджетний процес почався потішно. Віце-прем`єр Микола Азаров рапортує про створення проекту бюджету чергового посиленого соціального захисту. А екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник, якому палець в рот не клади, і який в опозиції, препарує перші ж статті бюджету, з чого виходить, що бюджет ну зовсім не соціальний. Перші свіжі новини нового проекту: звужується коло сімей, яким виплачуватиметься вісім тисяч гривень при народженні дитини. Друга: особам передпенсійного віку, навіть якщо їх трудовий стаж 25 років – для чоловіків і 20 для жінок, пенсія виплачуватися не буде. Третя позиція: бажана зарплата в 400 гривень буде виплачуватися не з 1 грудня, а місяцем пізніше - з 1 січня 2007 року.

Ми вирішили поцікавитися про те, чи голосуватимуть за ці позиції "доведені" захисники народу - комуністи і гаранти соціальної стабільності соціалісти. Хто як не вони мають піклуватися про збереження соціальних виплат? Про позиції фракцій ми запитали самих народних депутатів.

Алла Александровська, секретар бюджетного комітету, фракція КПУ: Комуністи не підтримують жодної з ініціатив кабмінівського проекту Найбільш животрепетне питання про сім`ї, яким не надаватиметься допомога при народженні дитини... Однозначно, наша фракція не підтримуватиме цю позицію.

Пенсія не виплачуватиметься особам, що мають пенсійний стаж, але не досягли пенсійного віку....

Багато чого в нашому законодавстві немає. Я вважаю, що збільшення пенсії має бути обов`язково пов`язане зі збільшенням стажу. Повинна існувати пряма залежність між стажем роботи і розміром пенсії. Нині у нас є Закон, який регулює питання трудової зайнятості, зокрема дає можливості за півтора роки до досягнення пенсійного віку, якщо є необхідний трудовий стаж, вийти достроково на пенсію. Ці люди вже свій внесок до пенсійного фонду зробили. Тому з цією нормою бюджету комуністи не погодяться.

Хоча є окремі категорії людей, наприклад, народні депутати, які перестали бути народними депутатами, теж ніби можуть вийти на пенсію за таким нормативом. Але будьмо відвертими, народні депутати отримують хорошу соціальну допомогу. Тому відносно цієї категорії потрібно погодитися на таку норму.

Введення мінімальної зарплати відкладається на місяць. Чим мотивоване це рішення, при якому люди недоотримають по 80 гривень в кінці року? Ще не читала проект, навіть хочу втекти з цього пленарного, щоб почитати. Треба подивитися, з чим це пов`язано? Підвищення заплановане на кінець року, в кінці року є якесь перевиконання бюджету. Тому я не думаю, що в кінці року доцільно вводити якісь обмеження по виплаті зарплати на місяць.

Ви не згодні з жодною позицією, які були заявлені новим віце-прем`єром. Як КПУ голосуватиме за цей проект? Складне питання. Кожного разу воно постає в залі перед комуністами. Ми хочемо, щоб було посилено державне регулювання. Щоб з держбюджету було спрямовано кошти на розвиток економіки. Потрібно витратити кошти на модернізацію ЖКГ, а не заганяти ці потреби в тарифи. Потрібне впровадження нових енергозбережних технологій. А це теж гроші. Необхідні потужні інвестиції в економіку.

Цифра доходу бюджету збільшується, але це пов`язано зі світовою кон’юнктурою, а не з нашим розвитком. Можливо, потрібно жорстко підійти до бюджету, економно витрачати, але державні кошти спрямувати на інновації. Потрібно чесно людям сказати, ось ці кошти ми скорочуємо, але ми направляємо ці гроші на такі-то і такі-то програми. І якщо ми встановимо мораторій на зростання ваших доходів, то за рік ми зможемо дати вам більше, і у нас піде тенденція на розвиток доходів.

Ядро бюджетного комітету - це Партія Регіонів. Ви не боїтеся, що ваші соратники по більшості будуть дуже могутніми супротивниками? Велика фракція має найбільше представництво в цьому комітеті. Але ж усім хочеться консолідації наших зусиль. Я розумію, що нікого не влаштовують політичні скандали, виступи. Має бути дискусія. Соціальні доходи важливі, і їх треба дотримувати. Але ми повинні не шкребти по кутках, прикриваючись інфляцією (давай більше, інфляція з`їсть), а забезпечити стабільний розвиток. Я чекаю: за ці 15 років з`явиться бюджет розвитку?

Соціальний бюджет і бюджет розвитку - це два різні бюджети... Соціальні гарантії будуть забезпечені державними інвестиціями, які дадуть можливість ці програми виконувати. Бюджет розвитку - це бюджет, який дасть можливість соціальні програми виконувати довготривало. Бюджет розвитку - це бюджет, направлений на розширення виробництва, експортної продукції, на розширення внутрішнього ринку споживання. А це завжди супроводжується зростанням доходів людей. Розширення виробництва - це нові робочі місця, збільшення експорту, це зростання доходів і заробітної плати, всіх соціальних виплат.

Нинішній бюджет- це бюджет розвитку. Держава вкладає гроші в перспективні проекти, які призводять до розширення виробництва. За рахунок чого брати кошти? Посадити всіх на голодний пайок. Народ не витримає. Тому шукатимемо золоту середину.

Так буває, що Петро Миколайович обзиває бюджет антинародним, а потім уся ваша фракція бере і голосує «за». Припустимо, що Азаров залишить у бюджеті – 2007 непопулярні заходи. Чи не буде так, що ви покритикуете-покритикуете - та проголосуєте? Тут ви не маєте рації. Ми за весь час голосували тільки за один бюджет. І хоча ми не вважали його бюджетом розвитку, але там були обіцяні соціальні виплати, і у нас рука не піднялася голосувати «проти».

Соціаліст Василь Волга: «Ми повинні заохочувати народжувати і благополучні сім`ї» Я як член Політради виступатиму категорично проти звуження кількості сімей, яким виплачується допомога. Більш того, це порушення 19 статті Конституції, яка говорить, що Верховній Раді заборонено приймати закони і ухвали, які обмежують вже існуючі права і свободи. А це право, якого добивався Майдан. І не дивлячись на всю свою критику президентських ініціатив, цю позицію я підтримую. Більш того, скасування цієї норми приховує одну небезпечну особливість. Що відбувається? Уряд пропонує урізати виплати сім`ям, що мають стабільний дохід, але дати їх малозабезпеченим. Ну давайте говорити відверто, сім`ї, що мають маленький дохід, це сім`ї, які живуть на офіційну допомогу, не дуже благополучні сім`ї. І останні будуть народжувати. А ми отримаємо якийсь демографічний перекіс. Ми одержимо приріст народжуваності за рахунок неблагополучних сімей. Вони, звичайно, наші люди, вони нам потрібні. Але треба, щоб народжували і успішні сім`ї.

А як ви ставитеся до ініціативи не платити людям, що мають трудовий стаж, але не досягли пенсійного віку? Дуже дискусійне питання. Я зв`язувався з віце-прем`єром з цього питання, і він сказав: «Василь Олександрович, буде запропонована компенсація». Яка - я ще не знаю. Я не до кінця вивчив бюджет.

Болюче питання, але доки не побачимо компенсацію.

Як фракція поставилася до ініціативи на місяць відкласти ухвалення 400-гривневого прожиткового мінімуму? Поки наша думка не сформована.

Соціал-демократична ідеологія не припускає стовідсоткової довіри підприємцям, не припускає згортання соціальних виплат. Як ви взагалі голосуватимете? Бюджет важко вважати соціальним? Ну чому ж бюджет несоціальний? - На 17 відсотків збільшена витратна частина. Насправді, абсолютно всі існуючі програми будуть витримані і ми не допустимо зменшення кола осіб, яким виплачується вісім тисяч допомоги при народженні. Але опозиція просто активно працює, лякаючи всіх бюджетом. А бюджет хороший. Але ж є об`єктивність. Є крива виробничих можливостей країни. Якщо ми робимо ковбасу, ми не зробимо верстат. Ми проїдали гроші впродовж двох років. І по промисловості було завдано серйозного удару.

Отож соціалісти як один голосували за минулий бюджет проїдання? Я не голосував, я тоді не був у парламенті. Я під час Майдану говорив, що одні злодії йдуть міняти інших злодіїв, тільки гасла змінили. Та і особисто ви стоїте на неправильній позиції, лякаючи людей відміною соціальних пільг.

Особисто я не проти бюджету розвитку, який згортає виплати, але не треба його при цьому називати «бюджетом посиленого захисту малозабезпечених», як це робить Кабмін. Ніякого посилення не немає і не треба правити теревені на цю тему... Ну, теревені дійсно не треба. Запропонована модель називається інноваційно-інвестиційною моделлю. І при ній не зменшуються соціальні виплати. Одна безглузда помилка уряду запропонувати вдарити по матерях» потягнула за собою непотрібні дискусії на тему «у нас забирають гроші».

Записала Лана Самохвалова