Геращенко закликала іноземних послів сприяти звільненню українських заручників

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закликала послів звернутися до своїх урядів для застосування всіх дипломатичних важелів для допомоги у звільненні українських заручників, дотриманні мінських угод та припиненню вогню. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Я закликала всіх присутніх дипломатів напередодні новорічних свят звернутися до своїх урядів із закликом використати всі дипломатичні важелі , аби сприяти у звільненні заручників, припиненні вогню, дотримання мінських угод, встановленні миру", - написала Геращенко.

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В той же час вона наголосила, що необхідно докладати спільних зусиль, аби всі незаконно утримувані повернулися додому.

Нагадаємо, українській стороні вдалось встановити місцезнаходження 58 українських заручників на території «Л/ДНР». Про це заявила перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко.

За її словами, 52 незаконно утримувані українці знаходяться в Донецьку, ще 6 – в Луганську.

"Українській стороні дуже важко далося встановити місцезнаходження 58 осіб, утримуваних на території, підконтрольній бойовикам. 52 знаходяться на території Донецька, 6 – Луганська", - повідомила Геращенко.