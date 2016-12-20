Геращенко закликала іноземних послів сприяти звільненню українських заручників

19:22, 20 грудня 2016
Політика
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Вона також закликала дипломатів докласти зусиль для встановлення миру.

Геращенко звернулась до дипломатів із закликом сприяти дотриманню мінських угод / kvedomosti.com

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закликала послів звернутися до своїх урядів для застосування всіх дипломатичних важелів для допомоги у звільненні українських заручників, дотриманні мінських угод та припиненню вогню. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Я закликала всіх присутніх дипломатів напередодні новорічних свят звернутися до своїх урядів із закликом використати всі дипломатичні важелі , аби сприяти у звільненні заручників, припиненні вогню, дотримання мінських угод, встановленні миру", - написала Геращенко.

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В той же час вона наголосила, що  необхідно докладати спільних зусиль, аби всі незаконно утримувані повернулися додому.

Нагадаємо, українській стороні вдалось встановити місцезнаходження 58 українських заручників на території  «Л/ДНР». Про це заявила перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко.

За її словами, 52 незаконно утримувані українці знаходяться в Донецьку, ще 6 – в Луганську.

"Українській стороні дуже важко далося встановити місцезнаходження 58 осіб, утримуваних на території, підконтрольній бойовикам. 52 знаходяться на території Донецька, 6 – Луганська", - повідомила Геращенко.

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Теги: #Геращенко#мир#посли