Геращенко закликала іноземних послів сприяти звільненню українських заручників
Вона також закликала дипломатів докласти зусиль для встановлення миру.
Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закликала послів звернутися до своїх урядів для застосування всіх дипломатичних важелів для допомоги у звільненні українських заручників, дотриманні мінських угод та припиненню вогню. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
«Я закликала всіх присутніх дипломатів напередодні новорічних свят звернутися до своїх урядів із закликом використати всі дипломатичні важелі , аби сприяти у звільненні заручників, припиненні вогню, дотримання мінських угод, встановленні миру", - написала Геращенко.
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В той же час вона наголосила, що необхідно докладати спільних зусиль, аби всі незаконно утримувані повернулися додому.
Нагадаємо, українській стороні вдалось встановити місцезнаходження 58 українських заручників на території «Л/ДНР». Про це заявила перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко.
За її словами, 52 незаконно утримувані українці знаходяться в Донецьку, ще 6 – в Луганську.
"Українській стороні дуже важко далося встановити місцезнаходження 58 осіб, утримуваних на території, підконтрольній бойовикам. 52 знаходяться на території Донецька, 6 – Луганська", - повідомила Геращенко.