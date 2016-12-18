Геращенко розповіла, де бойовики утримували звільненого з полону "кіборга" Колодія

«Кіборга» Тараса Колодія, якого сьогодні звільнили після майже дворічного полону у бойовиків, утримували у Макіївській колонії (Донецька область). Про це повідомила перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко, передає «112 Україна».

При цьому Геращенко наголосила, що у цій колонії також утримувались й інші українські заручники.

"Тараса останнім часом утримували в Макіївській колонії. Там, де перебували і перебувають інші наші заручники, хлопці, яких достатньо довго утримують, військові", - зазначила вона.

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Нардеп наголосила, що вдалося налагодити листування із заручниками, які утримуються в Макіївській колонії.

"Останнє наше досягнення, можливо, хтось до цього скептично поставиться, але це реальне досягнення, що нам вдалося знайти, де їх утримують, досягти того, щоб вони отримали листи від родин, написали родинам. Останні місяці це стосувалося і Тараса, його родина мала від нього звісточку", - сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня з полону бойовиків звільнили останнього "кіборга" Донецького аеропорту Тараса Колодія. Тараса Колодія мобілізували в серпні 2014 р. Спочатку десантник 80-ої аеромобільної бригади служив у Костянтинівці, потім захищав донецький аеропорт. Там рік тому потрапив у руки бойовиків так званої "ДНР". Колодій - останній із "кіборгів", які були в полоні у бойовиків.