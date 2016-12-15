Українська сторона встановила місцезнаходження 58 українських заручників на Донбасі - Геращенко

Українській стороні вдалось встановити місцезнаходження 58 українських заручників на території «Л/ДНР». Про це заявила перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко, передає «112 Україна».

За її словами, 52 незаконно утримувані українці знаходяться в Донецьку, ще 6 – в Луганську.

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"Українській стороні дуже важко далося встановити місцезнаходження 58 осіб, утримуваних на території, підконтрольній бойовикам. 52 знаходяться на території Донецька, 6 – Луганська", - повідомила Геращенко.

Нагадаємо, радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомляв, що в ОРДЛО офіційно знаходиться 108 українських заручників

"Ми сподіваємося, що до Нового року будутьзвільнені наші заручники. Ми впевнені, що Російська Федерація, яка позиціонує себе як правова держава, зробить все для того, щоб до Різдва були звільнені наші заручники. Ми готові у будь-який момент забрати наших хлопців. Зробимо все, щоб провести цю операцію", - сказав Тандіт, додавши, що наразі в ОРДЛО офіційно знаходиться 108 українських заручників, проте бойовики підтверджують тільки 50 осіб.