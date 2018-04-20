Мороз та Тимошенко АБСОЛЮТНО об’єдналися проти Нашої України?

У конференц-залі БЮТ на настінних екранах емблеми партії Тимошенко та Мороза стояли поруч. Журналісти знали, чого слід було чекати від Юліі Володимирівни, та й участь у прес-конференції лідера соціалістів Олександра Мороза теж до певної міри була прогнозованою.

З’явилися мов подружжя – він у темному костюмі, вона – у ніжного, майже “соціалістичного” рожевого кольору, светрі.

Юлія Володимирівна – як і завжди – випромінювала відчуття перемоги і запах весни. Водночас, серйозна і зосереджена, вона сіла за “весільний” стіл, перед яким стояв букет білих лілій. Знову чомусь прийшла думка про шлюб. Хотілося б сподіватися, по любові. Зрештою, слова лідерки БЮТ підтверджували цю версію.

Здавалося, вона досі не відійшла від передвиборчої полеміки – досі захриплий голос Тимошенко давав зрозуміти, що перепочити після виборів вона горлу не давала.

Ось вона поглянула в мій бік і усміхнулась. Мило так, хоч і втомлено. Невже до мене?! Де там! Тут, у куточку залу стовпилася група підтримки від БЮТ і СПУ – перші номери від партій до Верховної Ради. Це через них охоронці так безжалісно виштовхували журналістів з “робочої зони” – невеликого вільного п’ятачка площі.

Намагаюся почути Юлію Володимирівну через динаміки. Хоча й одразу розумію, що десь я це вже чув...

На язиці у “весняної” лідерки – критика керівництва “Нашої України” за затягування підписання угоди про створення помаранчевої коаліції:

- Це є АБСОЛЮТНО причини зволікання... Ми (БЮТ з СПУ. – УНІАН) хочемо ще раз довести, що ми АБСОЛЮТНО маємо намір... Настав АБСОЛЮТНО рівно десятий день після виборів, але жодного кроку з боку “Нашої України”... За такої ситуації коаліція може бути створена при АБСОЛЮТНО непрозорих обставинах (про можливу угоду НУ та Партії регіонів. – УНІАН).

І про вчорашній протокол Безсмертного:

- Ну що там написано? Про те, що трава зелена і що сонце яскраве, весна прийшла! Абсолютно!

Після такої насиченої весною критики політичних опонентів-партнерів, Юлія Володимирівна ще раз продемонструвала свою відданість помаранчевій ідеї та разом з Олександром Олександровичем звелася для підписання спільного відкритого листа Президентові України.

“Мочіть козлов!, - почувся голос із натовпу.

Потім вона сказала:

- Ми АБСОЛЮТНО одностайні в тому, що помаранчева коаліція має бути підписана найближчим часом. Я АБСОЛЮТНО погоджуюсь із тим, що не має бути АБСОЛЮТНО ніякого змішання політичної крові! І ми АБСОЛЮТНО не змінимо свою позицію відносно Партії регіонів!

Дійшовши до повного абсолютизму, Тимошенко трохи ще відповідала на запитання, але здебільшого це робив Олександр Мороз, що не сягнув ще такої межі риторичного апогею.

Врешті лідерка БЮТ поспішно залишала приміщення: “Не будемо втрачати часу - треба підписувати коаліцію!” І побігла.

АБСОЛЮТНО!

Дмитро Стаховський