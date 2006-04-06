Тимошенко і Мороз написали лист Ющенку

Лідери СПУ Олександр МОРОЗ та БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО підписали відкритий лист до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, в якому висловили стурбованість через затягування процесу створення коаліції демократичних сил, і закликали главу держави сприяти створенню коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, відповіднй лист був сьогодні підписаний лідерами двох політичних сил на прес-конференції.

В ньому зазначено, що «в цей історичний момент багато залежить від Вашої позиції (йдеться про позицію Президента)».

В листі сказано, що БЮТ та СПУ «суспільство стурбоване зволіканням у створенні коаліції демократичних сил».

Ю.ТИМОШЕНКО та О.МОРОЗ зазначають, що це є наслідком «невизначеності керівництва блоку «Наша Україна» щодо підписання меморандуму про створення коаліції демократичних сил.

«Повторюється ситуація парламентських виборів 2002 року, коли також зволікання привели до реваншу кучмізму», - сказано в листі.

В ньому йдеться про те, що меморандум, який був підготовлений робочою групою представників блоку «Наша Україна», БЮТ і СПУ ще до виборів, дає всі політико-правові підстави для складання угоди про створення коаліції».

У відкритому листі сказано, що отриманий від політради блоку «Наша Україна» від 5 квітня проект протоколу про наміри щодо коаліції «сприймається нами як ще одне підтвердження згаданого зволікання, як фактична відмова від підписання узгодженого меморандуму».

В листі сказано, що в протоколі йдеться про зобов’язання учасників коаліції виконувати програму Президента «Десять кроків назустріч людям».

«Ми готові на компроміс і в цьому відношенні, зважаючи, що в основі угоди повинні бути програмні цілі, а не амбіції політиків чи розподіл посад», - наголошується в документі.

В листі також сказано, що не потрібно витрачати час на підготовку нових програм, а втілювати в життя ті, котрі підтримані народом України. «Щоправда, протокол від виборчого блоку «Наша Україна» в конкретних позиціях суперечить згаданій програмі. Це також підтвердження думки про специфічну роль протоколу, яка не стосується ідеї коаліції», - йдеться у відкритому листі.