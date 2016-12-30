Україна на всіх історичних етапах програвала через міжусобиці, а не зовнішню агресію – Парубій

Про це сказав голова Верховної Ради України Андрій Парубій в інтерв’ю УНІАН.

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«Можу сказати, що комунікація дуже інтенсивна, і я вважаю, що це дуже позитивно. Бо я пригадую, як проходив реванш у 2005 році у великій мірі через те, що почалися конфлікти в найвищому керівництві держави. Пригадую як історик – на всіх етапах ми програвали, переважно не від того, що була надто велика зовнішня агресія, а від того, що всередині, між собою були протистояння, як це було між Петлюрою і Скоропадським, Коновальцем, Винниченком, Грушевським, як це було в часи Руїни», - зазначив Парубій і наголосив на необхідності постійної комунікації на найвищому рівні.

Голова ВР також зазначив, що кожної п’ятниці перед годиною запитань до уряду у ВР відбувається спілкування з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

«До мене в кабінет заходить весь уряд, я їх пригощаю кавою, ми готуємося до години запитань… Важливо, що налагодили велику комунікацію й на рівні комітетів та міністрів. Вважаю, що й там дуже високий рівень комунікації», - сказав Парубій.

Також голова ВР повідомив, що фактично кожного тижня відбувається розмова з президентом Петром Порошенком. «Ми проговорюємо ключові ризики, які є, і ключові завдання, які перед нами стоять», - розповів Парубій.

За його словами, рівень комунікації на рівні найвищих керівників держави на сьогодні є високий, і це є «дуже позитивним явищем, аби ми могли відповідати на всі виклики, які стоять перед нами, а особливо на виклики щодо спроб дестабілізації країни зсередини».