Парубій: навесні не буде ніяких дострокових виборів

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

Так він відповів на питання про те, що навесні 2017 року не буде ніяких дострокових виборів.

"Звичайно. Взагалі, вважаю, що тема дострокових виборів – це зовнішня тема. Так, наприклад, було у Молдові. Коли державу дестабілізували з середини, потім змінили владу, а тепер є спроби змінити зовнішній вектор країни. Але, наголошу, будь-які спроби дестабілізувати український парламент, буде повністю провалено", - заявив Парубій.

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"Якщо би в мене спитали, яке найголовніше досягнення парламенту у цьому році, я би сказав – стабілізація роботи Верховної Ради. Згадайте, навесні були спроби розхитати парламент. Піднімалися теми дочасних виборів. Казали, що як не восени, то навесні вони точно відбудуться. Підкреслюю, ця тема на сьогодні закрита", - додав він.

Як відомо, раніше в СБУ заявили, що Росія хоче спровокувати дострокові парламентські вибори в Україні.