Ландік на допиті: Єфремов наперед знав про плани росіян захопити Луганщину

Інформацію про це Ландік повідомив на перехресному допиті по справі екс-нардепа від ПР, фігуранта "справи Єфремова" Володимира Медяника у ГПУ 6 жовтня, відео якого з'явилося у мережі.

За його словами, після виборів до ВР у 2012 році Медяник входив до складу "ідеологічної та фракційної команди Єфремова", передає Українська правда.

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"Я знаю, що ситуацію про захоплення Луганщини росіянами наперед знав Єфремов (екс-глава фракції ПР, нардеп Олександр Єфремов). Це я знаю з вуст тодішнього губернатора Луганщини Пристюка, який мені про це прямо сказав: "Да, вони прийдуть". Логічно я можу припустити, що Володимир (Медяник) теж міг знати. Мені він цього нікого не казав", - додав Ландік.

Також він заявив, що у помешканні Єфремова була зустріч, на якій був присутній Сергій Глазьєв - радник президента РФ, який фігурує у справі організації гібридної війни з Україною.

"Це було вдома у Єфремова. Там також було найближче оточення Єфремова - Голенко, Пристюк, Лозовський. Там обговорювалося питання входження військ РФ на територію України, відокремлення території Донбасу на користь РФ, таких підприємців, як я - таких нав там ціла маса - виганяємо, вбиваємо, а їхній бізнес ділимо, серед "близького кола". Як мені розповідали, я ж сам там присутній не був" , - додав Ландік.

Коментуючи питання щодо інформації про участь саме Медяника в організації чи фінансуванні проведення на території Луганщини у лютому -червні 2014 року акцій протесту проти діючої влади, Ландік заявив: "Я з ним не спілкувався, тому не знаю, що там було. Чути - міг, але це можна сказати чутки".

Згодом в ефірі телеканалу "112 Україна" Ландік заявив, що оприлюднення даного відео в мережі є "тиском" на нього та підтвердив, що це була очна ставка.

"Це тиск на тих, хто дає покази, тому що ніхто не піде давати такі свідчення (якщо буде знати, що запис стане публічним). ... Коли так роблять, це для того, щоб люди більше не ходили", - заявив Ландік.