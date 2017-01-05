Суд за скаргою на продовження арешту Єфремову перенесено на 17 січня

Апеляційний суд Києва переніс на 17 січня розгляд скарги на продовження арешту до 22 січня екс-лідеру фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову.

Як повідомили УНІАН у суді, перенесення судового засідання, яке мало відбутися сьогодні о 15:00, обумовлений відсутністю повного складу колегії суддів.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту "Бориспіль", звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

1 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення заарештувати екс-депутата на 2 місяці без права внесення застави. 27 вересня суд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб. 24 листопада суд ще раз продовжив йому арешт до 22 січня 2017 року.

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9 грудня прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Єфремова в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації; пособництві у захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області; вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; організаційному та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації «ЛНР»; державну зраду, тобто діяння, умисно вчинені громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: надання іноземній організації та його представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

14 грудня один з адвокатів Євген Солодко повідомив, що Генпрокуратура відкрила ще одне провадження щодо Єфремова. За словами Солодка, зі "старого" справи виділені матеріали Єфремова про підозрі у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 110 (посягання на територіальну цілісність) та 258 (створення терористичної організації) з відміткою 3 Кримінального кодексу.

3 січня інший адвокат Олександр Мельников заявив, що Єфремову надали обвинувальний акт у кримінальному провадженні про зазіхання на територіальну цілісність України.