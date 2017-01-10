Радниця Трампа заявила про можливе скасування деяких санкцій проти Росії

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на видання USA Today.

«Я передбачаю, що президент Трамп захоче переконатися, що наші дії є пропорційними до того, що сталося, на підставі того, що ми знаємо», – сказала Конвей.

Вона зауважила, що кроки, до яких вдався Обама, в тому числі вигнання 35 ймовірних російських шпигунів, були жорсткішими, ніж ті, які він наказав зробити після повідомлення про кіберзлам з боку Китаю з викраденням особистих даних мільйонів держслужбовців, та Північної Кореї. Конвей пояснює таку різницю політичними міркуваннями.

Конвей висміяла пропозицію демократів Палати представників і Сенату створити двопартійну, незалежну комісії з розслідування звинувачень на адресу Росії, пише видання.

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«Справа в тому, що демократи стали суперзацікавленими у цьому питанні після того, як вибори пішли не так, як вони того хотіли й очікували», – наголосила Конвей в інтерв’ю.

Як повідомляв УНІАН, розвідка США розсекретила частину доповіді, в якій вказується на втручання особисто президента Росії Володимира Путіна у вибори президента Сполучених Штатів.

У доповіді вказується, що Путін замовив "кампанію впливу", спрямовану на вибори президента США з метою підриву демократичного процесу і дискредитації суперниці Дональда Трампа.

Трамп офіційно визнав причетність Росії до кібератак в США.