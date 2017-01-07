Розвідка США опублікувала доповідь про втручання Росії у вибори в США (документ)

Розвідка США розсекретила частину доповіді, у якій вказується на втручання особисто президента Росії Володимира Путіна у вибори президента Сполучених Штатів, повідомляє ТСН.ua.

У доповіді вказується, що Путін замовив "кампанію впливу", спрямовану на вибори президента США з метою підриву демократичного процесу та дискредитації суперниці Дональда Трампа.

"Ми вважаємо, що Путін і російський уряд явно воліли обрання Трапма. Ми також вважаємо, що Путін і уряд РФ прагнули збільшити передвиборчі шанси обраного президента Трампа, зокрема шляхом дискредитації держсекретаря Клінтон", – зазначається у документі.

Зазначається, що доповідь американської розвідки про кібератаки спричинила розпродаж російських акцій - біржові інвестиційні фонди, які торгують акціями російських компаній, стали зазнавати втрат через початок розпродажу цінних паперів в їхніх портфелях.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно адміністрація США прийняла рішення про введення нових санкцій проти Росії після перевірки інформації розвідки про причетність уряду Росії до кібератак, які вплинули на процес виборів президента США, та поширення викраденої інформації. Крім того, США видворили 35 російських дипломатів та їхні сім'ї. Також влада США закрила дві російські дипмісії в Нью-Йорку та Меріленді через підозру у шпигунстві.

В ЦРУ заявили, що Росія навмисно здійснювала кібератаки під час виборчої гонки, щоб допомогти Дональду Трампу виграти вибори. Сам новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що сумнівається у причетності російських хакерів до зломів комп'ютерних мереж політичних організацій у США під час виборчої кампанії. Ці заяви нового президента викликали шквал критики.