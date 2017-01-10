У МЗС Польщі відреагували на інцидент зі знищенням пам’ятника на Львівщині

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Польщі, повідомляє "Європейська правда".

"Нота у цій справі була передана польським посольством у Києві 10 січня. У ній підкреслюється, що такі напади і інциденти повинні бути розслідувані і покарані, оскільки вони становлять загрозу для польсько-українських відносин", - йдеться у повідомленні.

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В МЗС зазначили, що місцева влада заявила про направленість акту вандалізму і проти поляків, і проти українців і запропонувала організацію спільної церемонії 27-28 лютого щоб віддати належне жертвам злочинів у Гуті Пеняцькій.

Відзначається, що польське консульство у Львові перебуває в контакті з місцевою владою, яка поінформувала про негайне скликання спеціальної оперативної групи по даній справі. До її складу увійшли поліцейські, представники влади області та консульства.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині невідомі вандали пошкодили пам’ятник вбитим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році у с. Гута Пеняцька Бродівського району на Львівщині.