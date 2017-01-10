Під Львовом невідомі зруйнували пам'ятник загиблим полякам (відео)

Пам’ятний знак, на якому були викарбувані прізвища загиблих у роки війни, знищили цієї ночі, передає ZAXID.NET.

Як заявив перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Володимир Адамець, зараз на місце виїхала слідчо-оперативна група, представники СБУ та районної влади. Правоохоронці оцінюють пошкодження монумента і встановлюють причетних до акту вандалізму.

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Зазначається, що інформація про цю подію вперше з'явилася у російському інформагентстві Regnum, а також у проросійських українських виданнях. До того ж, перші повідомлення з`явилися ще надвечір 9 січня, хоча, за даними місцевої влади, пам’ятник пошкодили в ніч на 10 січня.

Відео з розмальованим націоналістичною символікою монументом залили у новостворений профіль на YouTube.

Український історик, голова "Українського інституту національної пам'яті" Володимир В'ятрович вважає знищення пам'ятника у Гуті Пеняцькій провокацією, спрямованою на загострення польсько-українських відносин, вигідною третій стороні.