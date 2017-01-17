Порошенко: ЄС має набагато більший запас міцності, ніж думають в Кремлі

Про це президент Петро Порошенко заявив на Щорічній зустрічі з іноземними послами, акредитованими в Україні, передає прес-служба глави держави.

«Категорично не згоден з песимістичними, а подекуди й панічними настроями щодо майбутнього Європейського Союзу, які сьогодні підказуються європейцям російськими пропагандистами. Європейський проект має набагато більший запас міцності, ніж це уявляють собі в Кремлі», - заявив Порошенко.

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За словами Президента, цінності, які лежать в основі Євросоюзу та інституційні спроможності набагато переважають ті фобії, якими дехто намагається залякати європейців.

«В Україні в Європейський проект і цінності вірять подеколи більше, ніж навіть в самій Об’єднаній Європі. І як би цього комусь не хотілося, ми за жодних умов не маємо наміру відмовлятися від євроінтеграційного курсу», - наголосив Глава держави.

«Очевидно, що 2017 рік має стати роком відповідей на системні виклики. Ми всі несемо відповідальність за те, яким буде світ, Європа і наше майбутнє», - сказав Петро Порошенко

Глава держави зазначив, що сьогодні як ніколи високим є ризик перекреслити всі здобутки післявоєнного співробітництва та відкотитися на цілі десятиліття в минуле. Так стається завжди, коли втрачається повага до своїх принципів і цінностей та міжнародного права.

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Президент підкреслив, що сьогодні як ніколи актуальним є питання у спільній здатності усвідомлювати і захищати свої цінності та інтереси. «Тепер, як ніколи раніше, важливо пам’ятати, що саме повага до міжнародного права стала двигуном демократичної модернізації, економічного процвітання та запорукою миру в Європі і світі», - сказав він.

Петро Порошенко підкреслив: «Тепер, як ніколи раніше, слід пам’ятати, що саме відданість спільним цінностям стали основою успіху європейського проекту. Як і те, що ми, українці, ніколи не зречемося своєї землі і не торгуватимемо своєю свободою».

Президент особливо наголосив на тому, що поки хоча б метр нашої території знаходиться під російською окупацією, всі наші здобутки будуть під загрозою – і не лише в Україні.