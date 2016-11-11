Євросоюз не може бути сильним без підтримки України та сусідніх країн - віце-президент ЄІБ

Європейський Союз не може бути сильним без підтримки України та інших сусідніх країн, у зв'язку з чим Європейський інвестиційний банк підтримує рух України в напрямі євроінтеграції.

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Про це заявив віце-президент ЄІБ Вазил Гудак під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

«Ми і наш рада керуючих, яка складається з 28 міністрів фінансів країн Євросоюзу, вважаємо, що Євросоюз не може бути сильним без підтримки сусідніх країн. Україна тут відіграє особливу роль. Україна - це країна, яка рухається в Європейський Союз, і ми підтримуємо цей рух», - сказав він.

За словами Гудака, проекти ЄІБ в Україні, зокрема, покликані продемонструвати плюси євроінтеграції пересічним українцям.

«Ми хочемо, щоб проекти ЄІБ стосувалися людей та їхніх повсякденних потреб. Іноді може скластися враження, що з боку Європейського Союзу дуже багато декларацій, дуже багато формалізованих заяв, але дуже мало справжнього економічної дії. Дуже важливо, щоб українці відчули підтримку Європейського Союзу і реальні плоди євроінтеграції у звичайному житті», - наголосив віце-президент ЄІБ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну (про створення зони вільної торгівлі) - наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсягу.

Ратифікацію Угоди поки що блокують Нідерланди, де відбувся консультативний референдум, на якому більшість населення проголосувала проти ратифікації. Україна і ЄС очікують від уряду Нідерландів пропозицій про подальші дії після референдуму.

Зона вільної торгівлі між Україною і ЄС набула чинності 1 січня цього року. Експорт українських товарів до Євросоюзу в січні-липні 2016 року зріс на 6,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 6,5 млрд дол.