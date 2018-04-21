У чому причини проблем Олександра Мороза

Що було... Цитата з минулого прогнозу: "Однією з найбільш важливих подій майбутнього тижня буде процес, пов`язаний зі вступом блоку "Наша Україна" в коаліцію. .З точки зору астрології ситуація виглядає, як суперечки з ідеологічних і організаційних питань. Разом з тим, наразі ще не зрозуміло, що відбувається у блоці. На цьому і наступному тижнях повинні відбутися події, які вже конкретніше позначать, які проблеми потрібно буде вирішити в майбутньому "Нашій Україні", щоб визначитися з ідеологією і внутрішньою організацією. Але все одно поки що цілковитої ясності в цій ситуації навряд чи варто чекати. Швидше за все, тільки в 2007 році слід чекати подій, на підставі яких і будуть ухвалені остаточні рішення".

Минулого тижня інформації про те, що відбувається у "Нашій Україні" було мало. Лідер опозиції Юлія Тимошенко зробила заяву про те, що частина депутатів висловила згоду перейти в опозицію, але конкретних ситуацій, пов`язаних з цим, не було. У минулому прогнозі фраза: "На цьому і наступному тижнях" означає, що суперечки можуть виникнути на цьому тижні. Але всі ці процеси можуть пребувати у невизначеному стані до 2007 року.

У минулому прогнозі не знайшли відображення переговори з газових питань. На жаль, я не зміг їх побачити. Разом з тим, вони є продовженням того процесу, який почався раніше, і був відображений у прогнозах від 21.08.2006і 28.08.2006.

Що буде...

Ситуація, пов`язана зі звинуваченнями в адресу Олександра Мороза, яка мала місце минулого тижня, не є для нього чимось новим. Якщо не вдаватися в подробиці, у гороскопі вона виглядає, як "політичні суперечки з впливовими людьми". Все це тягнеться ще з минулого року. Це реальний конфлікт, про який Олександру Морозу особисто вже все відомо, і нічого нового для нього в цій ситуації вже немає. Але тільки на початку 2008 року він дізнається про подробиці всієї цієї історії. В той же час, астрологічний аналіз показує, що весь цей конфлікт не викликає у нього сильних емоційних переживань. На цьому тижні цей конфлікт загостриться, але наступного тижня знайдеться компроміс.

Новоствореній парламентській опозиції можна порекомендувати в 2006 році дуже уважно поставитися до вирішення внутрішніх партійних фінансових питань. Особливо це стосується суперечок на ці теми. Якщо цього року вдасться уникнути таких суперечок, то у парламентської опозиції можуть бути перспективи на майбутнє. Ці суперечки не торкнуться особисто лідера опозиції Юлії Тимошенко. Навпаки, саме вона може гармонізувати обстановку, знайти способи залагоджування конфліктів і варіанти компромісів.

Цього тижня, як і раніше, основні події у внутрішньополітичному житті України будуть пов`язані з процесами, що відбуваються у блоці партій "Наша Україна". Навряд чи зараз будуть ухвалені остаточні рішення, але ті ситуації, що складуться зараз, допоможуть зрозуміти те, що відбуватиметься в "Нашій Україні" в наступному, 2007 році.

Загалом цей тиждень має бути спокійним, без резонансних подій. Перша його половина сприятлива для переговорів і підписання угод, друга половина сприятлива для налагодження особистих контактів.

У другій половині цього тижня може скластися не дуже значна ситуація, в якій Україні може бути запропоновано якийсь договір. Він не буде чимось новим. Це продовження стабілізуючих подій, які розвиваються впродовж вересня. Цей договір спочатку може здатися різким, вимогливим, і з претензіями, але проблем він не створить. Навпаки, є достатньо сильних і сприятливих чинників, які здатні перетворити ці вимоги на співпрацю.

Вадим Феофанов