У чому причини проблем Олександра Мороза
Тільки на початку 2008 року спікер дізнається про подробиці всієї цієї історії... Парламентській опозиції можна порекомендувати дуже уважно поставитися до вирішення фінансових питань...Астрологічний прогноз...
Що було... Цитата з минулого прогнозу: "Однією з найбільш важливих подій майбутнього тижня буде процес, пов`язаний зі вступом блоку "Наша Україна" в коаліцію. .З точки зору астрології ситуація виглядає, як суперечки з ідеологічних і організаційних питань. Разом з тим, наразі ще не зрозуміло, що відбувається у блоці. На цьому і наступному тижнях повинні відбутися події, які вже конкретніше позначать, які проблеми потрібно буде вирішити в майбутньому "Нашій Україні", щоб визначитися з ідеологією і внутрішньою організацією. Але все одно поки що цілковитої ясності в цій ситуації навряд чи варто чекати. Швидше за все, тільки в 2007 році слід чекати подій, на підставі яких і будуть ухвалені остаточні рішення".
Минулого тижня інформації про те, що відбувається у "Нашій Україні" було мало. Лідер опозиції Юлія Тимошенко зробила заяву про те, що частина депутатів висловила згоду перейти в опозицію, але конкретних ситуацій, пов`язаних з цим, не було. У минулому прогнозі фраза: "На цьому і наступному тижнях" означає, що суперечки можуть виникнути на цьому тижні. Але всі ці процеси можуть пребувати у невизначеному стані до 2007 року.
У минулому прогнозі не знайшли відображення переговори з газових питань. На жаль, я не зміг їх побачити. Разом з тим, вони є продовженням того процесу, який почався раніше, і був відображений у прогнозах від 21.08.2006і 28.08.2006.
Що буде...
Ситуація, пов`язана зі звинуваченнями в адресу Олександра Мороза, яка мала місце минулого тижня, не є для нього чимось новим. Якщо не вдаватися в подробиці, у гороскопі вона виглядає, як "політичні суперечки з впливовими людьми". Все це тягнеться ще з минулого року. Це реальний конфлікт, про який Олександру Морозу особисто вже все відомо, і нічого нового для нього в цій ситуації вже немає. Але тільки на початку 2008 року він дізнається про подробиці всієї цієї історії. В той же час, астрологічний аналіз показує, що весь цей конфлікт не викликає у нього сильних емоційних переживань. На цьому тижні цей конфлікт загостриться, але наступного тижня знайдеться компроміс.
Новоствореній парламентській опозиції можна порекомендувати в 2006 році дуже уважно поставитися до вирішення внутрішніх партійних фінансових питань. Особливо це стосується суперечок на ці теми. Якщо цього року вдасться уникнути таких суперечок, то у парламентської опозиції можуть бути перспективи на майбутнє. Ці суперечки не торкнуться особисто лідера опозиції Юлії Тимошенко. Навпаки, саме вона може гармонізувати обстановку, знайти способи залагоджування конфліктів і варіанти компромісів.
Цього тижня, як і раніше, основні події у внутрішньополітичному житті України будуть пов`язані з процесами, що відбуваються у блоці партій "Наша Україна". Навряд чи зараз будуть ухвалені остаточні рішення, але ті ситуації, що складуться зараз, допоможуть зрозуміти те, що відбуватиметься в "Нашій Україні" в наступному, 2007 році.
Загалом цей тиждень має бути спокійним, без резонансних подій. Перша його половина сприятлива для переговорів і підписання угод, друга половина сприятлива для налагодження особистих контактів.
У другій половині цього тижня може скластися не дуже значна ситуація, в якій Україні може бути запропоновано якийсь договір. Він не буде чимось новим. Це продовження стабілізуючих подій, які розвиваються впродовж вересня. Цей договір спочатку може здатися різким, вимогливим, і з претензіями, але проблем він не створить. Навпаки, є достатньо сильних і сприятливих чинників, які здатні перетворити ці вимоги на співпрацю.
Вадим Феофанов