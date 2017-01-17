Ліхтенштейн пообіцяв безвізовий режим для українців відразу після аналогічного рішення ЄС
Ліхтенштейн запровадить безвізовий режим для українських громадян відразу після аналогічного рішення Європейського Союзу.
Про це наслідний принц Алоїз Ліхтенштейнський заявив на зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Давосі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Читайте такожПорошенко повідомив, з якими країнами Україна готова до двосторонніх відносин
Президент України вперше в історії двосторонніх відносин зустрівся з наслідним принцом Ліхтенштейну.
«Це історична зустріч у відносинах між нашими державами, оскільки до цього не було контактів на найвищому рівні. Це має стати стимулом для активізації двосторонніх відносин», - підкреслив президент.
Порошенко подякував за принципову позицію Ліхтенштейну у реагуванні на порушення Росією територіальної цілісності України, включаючи приєднання до санкцій ЄС, підтримку відповідних резолюцій в рамках ООН.
Також глава Української держави відзначив активну участь Ліхтенштейну у подоланні гуманітарних наслідків російської агресії, фінансову участь у будівництві захисного саркофагу над 4-м енергоблоком ЧАЕС, а також у підтримці реформ в Україні.
Сторони також обговорили шляхи активізації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між країнами, йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.
15 грудня Європарламент ухвалив пропозиції стосовно механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами. Це рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.
На сайті Європарламенту орієнтованою датою розгляду безвізу для України було вказано 3 квітня 2017 року, потім цю дату прибрали.
Шенгенська зона включає в себе 26 європейських держав, що приєдналися до однойменної угоди, підписаної в місті Шенген (Люксембург) в 1985 році.
При цьому Шенгенська зона офіційно включає чотири країни, що не входять в ЄС: Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн, а також де-факто включає ще три європейських мікро-держави: Монако, Сан-Марино і Ватикан, які також не є членами ЄС. Крім того, з боку ще однієї країни, Андорри, відсутній внутрішній прикордонний контроль на кордонах з країнами Шенгенської зони.