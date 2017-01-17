Ліхтенштейн пообіцяв безвізовий режим для українців відразу після аналогічного рішення ЄС

Про це наслідний принц Алоїз Ліхтенштейнський заявив на зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Давосі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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Президент України вперше в історії двосторонніх відносин зустрівся з наслідним принцом Ліхтенштейну.

«Це історична зустріч у відносинах між нашими державами, оскільки до цього не було контактів на найвищому рівні. Це має стати стимулом для активізації двосторонніх відносин», - підкреслив президент.

Порошенко подякував за принципову позицію Ліхтенштейну у реагуванні на порушення Росією територіальної цілісності України, включаючи приєднання до санкцій ЄС, підтримку відповідних резолюцій в рамках ООН.

Також глава Української держави відзначив активну участь Ліхтенштейну у подоланні гуманітарних наслідків російської агресії, фінансову участь у будівництві захисного саркофагу над 4-м енергоблоком ЧАЕС, а також у підтримці реформ в Україні.

Сторони також обговорили шляхи активізації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між країнами, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

15 грудня Європарламент ухвалив пропозиції стосовно механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами. Це рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.

На сайті Європарламенту орієнтованою датою розгляду безвізу для України було вказано 3 квітня 2017 року, потім цю дату прибрали.

Шенгенська зона включає в себе 26 європейських держав, що приєдналися до однойменної угоди, підписаної в місті Шенген (Люксембург) в 1985 році.

При цьому Шенгенська зона офіційно включає чотири країни, що не входять в ЄС: Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн, а також де-факто включає ще три європейських мікро-держави: Монако, Сан-Марино і Ватикан, які також не є членами ЄС. Крім того, з боку ще однієї країни, Андорри, відсутній внутрішній прикордонний контроль на кордонах з країнами Шенгенської зони.