У Євросоюзі дали чергові прогнози щодо "безвізу" для українців

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі очікує на офіційне схвалення механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму Європейського Союзу з третіми країнами у лютому-березні, що необхідно для початку міжінституційних переговорів Європейської комісії, Європейської Ради і Європейського парламенту для скасування віз для українців.

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Про це дипломат сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Наразі домовленість щодо механізму призупинення безвізового режиму досягнута. Має бути формальне схвалення цієї домовленості у лютому або березні. І відразу після цього відбудеться тріалог у Брюсселі між різними інституціями, щоб формально погодити візову лібералізацію для України", - заявив Мінгареллі.

"Я не можу назвати вам точну дату, але сподіваюся, що упродовж наступних кількох місяців буде формальне рішення, яке дозволить українцям короткотермінове перебування у Євросоюзі без віз. Український народ на це заслуговує, адже Україна виконала всі зобов’язання, всі умови, що їх висунув ЄС", - додав посол.

Він також пояснив, чому Грузія отримає «безвіз» раніше за Україну.

"Процес для Грузії розпочався раніше. Тож таким чином, рішення щодо Грузії ухвалили дещо раніше. У цьому немає якогось політичного підгрунтя, запевняю вас. По-суті, нема ніяких проблем – всі погоджуються, що Україна виконала все, що мала, і що українці мають подорожувати на короткі терміни до ЄС без віз", - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2016 року Європарламент прийняв пропозиції про механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.

Рішення про дату запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом для українців прийматиметься в рамках міжінституційних переговорів Єврокомісії, Євроради та Європарламенту.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін обережно заявляє, що скасування віз для громадян України може відбутися навесні 2017 року.

Також він нещодавно запевняв, що в Європейському Союзі немає побоювань, що скасування віз для українців призведе до великої міграції населення.