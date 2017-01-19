Порошенко переконаний, що Крим повернеться до складу України

Про це глава держави заявив в інтерв'ю агенції Reuters.

За його словами, Україна використовує механізм міжнародних судів та міжнародної юстиції.

Порошенко нагадав, що нещодавно було подано черговий позов до РФ в Міжнародний суд ООН у зв’язку з порушенням нею міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації.

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На запитання, чи поверне Україна коли-небудь собі Крим, Порошенко сказав: "Я не сумніваюся. Це українська територія, український народ. Це (незаконна анексія Росії – УНІАН) було грубим порушенням міжнародного права".

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко планує зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні наступного місяця.