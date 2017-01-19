Порошенко розповів, коли зустрінеться із Трампом (відео)

Як зазначив президент в інтерв'ю The Wall Streeet Journal, поїздка до Вашингтона запланована на наступний місяць.

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Порошенко також додав, що сподівається на підтримку України з боку нового американського уряду.

"Насамперед, ми користуємося сильною підтримкою обох партій в США", - сказав Порошенко.

При цьому президент зазначив, що "абсолютно впевнений, що продовження нашої співпраці із США буде дуже ефективним".

Нагадаємо, 17 січня стало відомо, що Порошенко домовився про зустріч із Трампом.