Порошенко розповів, коли зустрінеться із Трампом (відео)
08:52, 19 січня 2017Політика
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Президент України Петро Порошенко планує, що зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом відбудеться у Вашингтоні наступного місяця.
Порошенко сподівається на підтримку України з боку нового уряду США / president.gov.ua
Як зазначив президент в інтерв'ю The Wall Streeet Journal, поїздка до Вашингтона запланована на наступний місяць.
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Порошенко також додав, що сподівається на підтримку України з боку нового американського уряду.
"Насамперед, ми користуємося сильною підтримкою обох партій в США", - сказав Порошенко.
При цьому президент зазначив, що "абсолютно впевнений, що продовження нашої співпраці із США буде дуже ефективним".
Нагадаємо, 17 січня стало відомо, що Порошенко домовився про зустріч із Трампом.
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