У НАЗК повідомили про початок другої хвилі е-декларування

У НАЗК заявили про початок другої хвилі електронного декларування. Про це повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, передає прес-служба агентства.

Зокрема, до 1 квітня 2017 року електронні декларації мають заповнити особи, які відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

«При заповненні декларацій за 2016 рік застосовується розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня 2016 року (1378 гривень). Також, з 1 січня 2017 року суб’єкти декларування мають повідомляти НАЗК про суттєві зміни у своєму в майновому стані, якщо отриманий ними дохід, придбане майно перевищують суму у розмірі 50 прожиткових мінімумів (станом на 01.01.2017- 80 тис. гривень), встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, як зазначив Радецький, із набуттям чинності Закону України “Про Вищу раду правосуддя”, яким внесено зміни до Закону України “Про запобігання корупції”, змінено коло осіб, які мають подавати е-декларації.

Дія антикорупційного закону в частині фінансового контролю не поширюється на категорії посад:

посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників АТО;

охорони здоров’я (окрім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня);

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освіти (крім керівників ВНЗ та їх заступників);

науки (крім президентів, перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів, інших членів Президії Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами, керівників НДІ та інших наукових установ);

культури;

мистецтв;

відновлення та збереження національної пам’яті;

фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 30 жовтня о 00:00 завершився перший етап подання електронних декларацій для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Пізніше НАЗК визначило процедуру перевірки факту подання декларацій до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.