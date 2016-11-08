НАЗК визначило порядок перевірки декларацій

НАЗК визначило процедуру перевірки факту подання декларацій до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та очікує її затвердження Міністерством юстиції.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАЗК.

Зазначається, що це рішення забезпечить уніфіковану процедуру перевірки факту подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема йдеться, що щорічні декларації перевірятимуться протягом 10 робочих днів із граничної дати їх подання, а декларації чиновників, які припиняють роботу у держорганах, перевіряються впродовж п’яти робочих днів із дня такого припинення.

Читайте також"Де ти, голубе сизий, взяв ці гроші": Порошенко вимагає, щоб декларанти пояснили походження своїх статків

Також сказано, якщо декларанта звільнили з ініціативи керівника органу, то перевірка відбувається впродовж п’яти робочих днів після закінчення строку у двадцять робочих днів із дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення. При цьому декларації чиновників, які припинили роботу у держорганах, перевіряються протягом 10 робочих днів із граничної дати подання таких декларацій наступного за звітним року, у якому було припинено таку діяльність.

"У разі встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій відповідальний підрозділ (особа) органу, у якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, повідомляє про це Національне агентство впродовж трьох робочих днів із дня виявлення такого факту. Повідомлення надсилається на адресу електронної пошти, зазначену на офіційному веб-сайті Національного агентства, та засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом із повідомленням про вручення)", – сказано в повідомленні.

Крім того, НАЗК також затвердило форми повідомлень про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій.

Читайте такожНАБУ почало перевірки е-декларацій на предмет корупції у вищих ешелонах влади - Ситник

Окрім того, зазначається, що також було погоджено, що порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій не потребуватиме додаткового фінансування, кадрового та іншого ресурсного забезпечення.

"На сьогодні рішення перебуває на повторній державній реєстрації в Міністерстві юстиції України", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що НАЗК прийняло рішення від 3 листопада 2016 року № 108 “Про врахування зауважень Міністерства юстиції України до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 6 вересня 2016 року № 19 “Про затвердження порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій”.

Раніше у Міністерство юстиції України заявляли, що не отримали від НАЗК порядку проведення контролю та повної перевірки декларації.

«Відповідно поширена низкою Інтернет видань інформація про затягування з боку Мін’юсту реєстрації такого порядку не відповідає дійсності», - наголосили у відомстві.

В Мін’юсті заявляють, що відомство не залучали ані на стадії розробки, ані на стадії обговорення до роботи над жодним з варіантів відповідного порядку.