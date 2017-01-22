Порошенко 23-24 січня відвідає Естонію та Фінляндію
Президент України Петро Порошенко 23 січня здійснить офіційний візит до Естонії, 24 січня – до Фінляндії.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.
В ході візиту до Естонії заплановані зустрічі глави Української держави з президентом країни Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки Ейкі Нестором.
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Також відбудеться зустріч президента України з представниками української громади.
Програмою візиту до Фінляндської Республіки передбачено зустрічі Порошенка з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, прем’єр-міністром Юхою Сіпіле, спікером Едускунти (парламенту) Фінляндії Марією Лохелою.
Також відбудеться зустріч президента України з представниками української громади, йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Петро Порошенко привітав українців з Днем Соборності.