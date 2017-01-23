Україна не призначена для вступу в НАТО і ЄС - кандидат у президенти Франції

Кандидат в президенти Франції та колишній прем’єр-міністр країни Франсуа Фійон назвав заяви політиків, які хотіли, щоб Україна та Грузія вступили в НАТО, безвідповідальними. Про це він заявив в інтерв’ю французькій газеті, пише «Сегодня»,

Повідомляється, що Фійон, підкреслив, що "потрібно просто визнати - Україна і Грузія не призначені для вступу в ЄС і НАТО".

"Чи завжди Захід був надійним? Чи не вводили ніколи в оману Росію по Лівії, по Косово, з економічного партнерства з ЄС? У Росії є чимало відповідальності, але не у неї однієї. Я вам нагадаю про безвідповідальні висловлювання тих, хто хотів вступу Грузії і України в НАТО ", - зазначив Фійон.

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При цьому, кандидат в президенти зазначив, що стосунки із Росією - це стратегічне питання для майбутнього Європи, і їх необхідно відновлювати. При цьому, за його словами, ЄС необхідно створити власний оборонний альянс, тому що "політика США, які керують НАТО, не є рішенням проти ісламського тоталітаризму".

Як повідомляв УНІАН, лідерами президентської гонки у Франції є глава ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен, екс-прем'єр Франції Франсуа Фійон і колишній міністр економіки Еммануель Макрон.

Зазначається, що Франсуа Фійон дещо втратив свою підтримку – якщо в грудні за нього готові були проголосувати від 26 до 29 % виборців, то шістьма тижнями пізніше його кандидатуру підтримують від 23 до 25% опитаних.