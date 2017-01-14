"Друг Путіна" Фійон офіційно затверджений кандидатом у президенти Франції від Республіканської партії

Як повідомляє RFI, затвердження відбулося у Парижі в ході зборів Національної ради французької партії за два місяці після перемоги Фійона на праймеріз.

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Під час виступу перед делегатами Фійон сказав, що буде послідовно відстоювати свою програму, а не «рухатися зигзагами».

«Я Франсуа Фійон, а не Франсуа Олланд», – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, за результатами опрацювання 80% бюлетенів Фійона підтримали понад 67% виборців. Переможець праймеріз 27 листопада є кандидатом від правоцентристської Республіканської партії і представлятиме цю політичну силу на виборах президента країни у 2017 році.

Фійон попередив, що Франція стоїть «на грані бунту», і хоче радикальних змін. Він також наголошував необхідність захисту ідентичності Франції.

Також Фійон закликав до союзу з Москвою, щоб боротися з угрупування «Ісламська держава» в Сирії.