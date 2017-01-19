"Друзі Путіна" стали лідерами президентської гонки у Франції - опитування

Такі результати опитування Cevipof і Ipsos, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Monde.

Зазначається, що Франсуа Фійон дещо втратив свою підтримку – якщо в грудні за нього готові були проголосувати від 26 до 29 % виборців, то шістьма тижнями пізніше його кандидатуру підтримують від 23 до 25% опитаних.

Якщо в грудні Фійон випереджав Марін Ле Пен, то тепер голова "Національного фронту" є лідером в опитуванні.

Кандидата від Нацфронта готові підтримати 25-26% виборців — це на 5-7% більше, ніж у 2012 році. Видання зазначає, що Ле Пен може розраховувати на прихильників серед малозабезпечених верств населення.

Все ж зростання рейтингу продемонстрував Еммануель Макрон, за якого готові проголосувати від 17 до 19% французів.

Згідно з опитуванням, французькі соціалісти не користуються значною підтримкою. За екс-прем'єра Мануеля Вальса готові проголосувати 9-10% респондентів, за Бенуа Хамона і Арно Монтебура – по 7%.

Як повідомляв УНІАН, лідер французької праворадикальної партії «Народний фронт» Марін Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною.

У свою чергу МЗС України висловило обурення у зв'язку з тим, що одна з можливих кандидатів у президенти Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку тимчасової окупації і спроби анексії Росією Криму і Севастополя.

Після цього у Службі безпеки України не виключили введення заборони Ле Пен на в'їзд в Україну за її заяву стосовно Криму і заявили, що направили в МЗС лист для узгодження заборони на в'їзд. Напередодні Ле Пен звернулася до закордонних фінансових інститутів, у тому числі і до російських банків, за фінансуванням своєї передвиборної кампанії. Періодично в ЗМІ з'являється інформація про фінансування партії Ле Пен з Москви.

За результатами обробки 80% бюлетенів Фійона підтримали понад 67% виборців. Переможець праймеріз 27 листопада є кандидатом від правоцентристської Республіканської партії і буде представляти цю політичну силу на виборах президента країни в 2017 році. Фійон попередив, що Франція стоїть «на грані бунту», і хоче радикальних змін. Він також підкреслював необхідність захисту ідентичності Франції. Також Фійон закликав до союзу з Москвою, щоб боротися з угруповання «Ісламська держава» в Сирії.