Кандидат у президенти Франції Фійон назвав санкції проти РФ безглуздими

Як повідомляє Reuters, про це Фійон сказав журналістам у Берліні після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Він сказав, що з боку Росії потрібні певні дії перед тим, як санкції можуть бути скасовані, але додав, що Україна також не робить того, що вимагається для забезпечення миру.

"Я переконаний, що економічні санкції є повністю неефективними", - заявив Фійон.

"Ми повинні знайти інший спосіб для розмови", - додав Фійон.

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При цьому він сказав: "Я не хочу, щоб Трамп розмовляв з Росією за наш рахунок. Це завдавало би шкоди Європі, якщо Трамп переступатиме через наші голови, що є доволі ймовірним".

Фійон представляє французьких консерваторів з партії "Республіканці", які виступають за посилення співпраці з Росією, в тому числі щодо Сирії. Він неодноразово критикував президента Франсуа Олланда за його жорстку позицію щодо Росії.

Як повідомляв УНІАН, раніше колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон був офіційно затверджений кандидатом в президенти від Республіканської партії.