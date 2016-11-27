У Франції правоцентристи обирають кандидата в президенти: серед лідерів - прихильник Путіна Фійон

За підсумками першого туру, який відбувся 20 листопада, до вирішального раунду голосування пройшли екс-прем'єр-міністри Франції Франсуа Фійон та Ален Жюппе. При цьому Фійон суттєво випередив Жюппе, який вважався фаворитом, - близько 44% проти 28%, передає DW. Перший тур праймеріз консерваторів також унеможливив повернення в політичне життя екс-президента Ніколя Саркозі - він посів третє місце.

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Перед другим туром фаворитом вже є Фійон - опитування прогнозують йому до 65% голосів. Його визнали також і переможцем теледебатів між двома кандидатами, що відбулися 24 листопада.

Під час теледебатів однією із тем, що спричинили жорстку суперечку між Фійоном та Жюппе, стали відносини з Росією. Фійона, який був прем'єр-міністром в 2007-2012 роках за президентства Саркозі, вважають прихильником тіснішої співпраці з Росією. Він також виступив за скасування санкцій щодо Росії. Похвала на адресу Фійона з вуст президента Росії Володимира Путіна викликала критику під час теледебатів з боку Алена Жюппе. "Це вперше, коли російський глава держави підшукує собі кандидата (…) під час політичного вибору французів", - сказав Жюппе. Він наголосив, що якби став президентом Франції, то сказав би Путіну про неприйнятність анексії Криму, а також про необхідність виконувати Мінські домовленості.

Правоцентристи вперше використовують праймеріз для визначення кандидата в президенти. Очікується, що в голосуванні 27 листопада візьмуть участь мільйони виборців - у першому турі тиждень тому таких було близько 4 мільйонів, на деяких виборчих дільницях навіть утворилися великі черги. Взяти участь у попередньому голосуванні може будь-який зареєстрований французький виборець - для цього потрібно сплатити внесок у 2 євро та підписатися під визнанням правоцентристських цінностей. Зібрані таким чином кошти підуть на фінансування виборчої кампанії. Для голосування відкриті 10 тисяч дільниць.

Очікують, що саме переможець праймеріз від партії "Республіканці" зійдеться навесні у другому турі президентських виборів у двобої з очільницею "Національного фронту" Марін Ле Пен. Чинний президент Франсуа Олланд поки не оголосив, чи висуватиме свою кандидатуру, однак йому дають мало шансів на перемогу. Прогнозують участь у виборах від соціалістів чинного прем'єра Мануеля Вальса. Ще один претендент, який має шанси, - Еммануель Макрон - від новоствореної політичної сили En Marche ("Вперед!").