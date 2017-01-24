Президенти України та Фінляндії проводять переговори в форматі "віч-на-віч"
Президент України Петро Порошенко та президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо проводять переговори в форматі «віч-на-віч».
Про це прес-секретар президента України Святослав Цеголко написав у Twitter.
«Президенти України і Фінляндії проводять переговори тет-а-тет», - повідомив він.
Президенти України і Фінляндії проводять переговори тет-а-тет pic.twitter.com/vtStHdW00u— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 24, 2017
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 січня, Порошенко розпочав офіційний візит до Фінляндії.
Згідно з програмою візиту, відбудуться переговори у розширеному складі під головуванням президентів двох країн, за результатами яких заплановано підписання двостороннього документа.
Читайте такожПорошенко звільнив трьох послів, Перебийноса призначив представником України в Чехії
У програмі візиту зустріч Порошенка з прем'єр-міністром Фінляндії Юхою Сіпіле та спікером парламенту Марією Лохелою.
Президент також зустрінеться з представниками української громади та відвідає Музей маршала Карла Густава Маннергейма.