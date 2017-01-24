Президенти України та Фінляндії проводять переговори в форматі "віч-на-віч"

Про це прес-секретар президента України Святослав Цеголко написав у Twitter.

«Президенти України і Фінляндії проводять переговори тет-а-тет», - повідомив він.

Президенти України і Фінляндії проводять переговори тет-а-тет pic.twitter.com/vtStHdW00u — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 24, 2017

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 січня, Порошенко розпочав офіційний візит до Фінляндії.

Згідно з програмою візиту, відбудуться переговори у розширеному складі під головуванням президентів двох країн, за результатами яких заплановано підписання двостороннього документа.

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У програмі візиту зустріч Порошенка з прем'єр-міністром Фінляндії Юхою Сіпіле та спікером парламенту Марією Лохелою.

Президент також зустрінеться з представниками української громади та відвідає Музей маршала Карла Густава Маннергейма.