У Нідерландах противники асоціації з Україною подали до суду на владу і кажуть, що "компроміс неможливий"

Лідер руху Тьєррі Боде прагне, щоб судді зупинили спроби уряду щодо ратифікації угоди з Україною, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Dutchnews.nl.

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Члени руху стверджують, що закон про консультативний референдум припускає, що після того, як відбулося голосування, результати повинні бути прийняті як можна швидше, або проігноровані.

Однак замість цього уряд почав переговори в ЄС і з політичними партіями всередині країни щодо подальших кроків.

На думку членів руху "Форум за демократію", це є порушенням чинного законодавства.

"Немає місця для поправок, в даній ситуації компроміс неможливий", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 15 грудня на саміті ЄС лідери Євросоюзу погодилися з пропозиціями прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, які спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яка була припинена через негативний результат референдуму в Нідерландах.

Пропозиції Нідерландів оформлені у вигляді додатку до Угоди. Єврорада підкреслила, що рішення, викладене у додатку, є юридично обов'язковим для 28 держав - членів Європейського Союзу і може бути змінене або скасоване лише за спільною згодою їх глав держав і урядів.

Мова йде про те, що відповідне рішення набуде чинності після того, як Королівство Нідерланди ратифікує угоду і його укладе. Якщо ж цього не відбудеться, то рішення припинить своє існування. Того ж дня Рютте заявив, що має намір якомога швидше запропонувати нідерландському парламенту ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, базуючись на прийнятому на саміті ЄС законодавчо обов'язковому вирішенні.

В МЗС України сподіваються, що нижня палата парламенту Нідерландів в січні 2017 року завершить ратифікацію Угоди про асоціацію.