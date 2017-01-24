"Перестаньте вбивати українців": Порошенко відмовився дати інтерв'ю російським журналістам
17:34, 24 січня 2017Політика
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У вівторок, 24 січня, президент України Петро Порошенко прибув з офіційним візитом до Фінляндії.
Президент України заявив, що не буде розмовляти з російськими ЗМІ / president.gov.ua
Під час відвідування фінського парламенту до українського лідера підійшли російські журналісти і попросили його відповісти на низку запитань, пише Newsone.ua.
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Однак, як зазначається, у відповідь вони почули: "Перестаньте вбивати українців і звільніть територію!".
Разом з тим президент України заявив, що не буде розмовляти з російськими ЗМІ до тих пір, поки їх країна буде тримати в окупації території України.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко і президент Фінляндської Республіки Саулі Ніиністе провели сьогодні, 24 січня, переговори у форматі «віч на віч».
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