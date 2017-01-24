"Перестаньте вбивати українців": Порошенко відмовився дати інтерв'ю російським журналістам

Під час відвідування фінського парламенту до українського лідера підійшли російські журналісти і попросили його відповісти на низку запитань, пише Newsone.ua.

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Однак, як зазначається, у відповідь вони почули: "Перестаньте вбивати українців і звільніть територію!".

Разом з тим президент України заявив, що не буде розмовляти з російськими ЗМІ до тих пір, поки їх країна буде тримати в окупації території України.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко і президент Фінляндської Республіки Саулі Ніиністе провели сьогодні, 24 січня, переговори у форматі «віч на віч».